Commissariat de police de Kalanbancoro : Le mythe de “Dibilan”, chef d’une bande de cabrioleurs, brisé

Les enquêteurs de la Brigade de recherches du Commissariat de police de Kalabancoro dirigé par le Commissaire divisionnaire de police Sadio Tomoda ont réalisé une véritable prouesse qui restera longtemps gravée dans les annales de la police de Kalabancoro. En effet, en seulement …….. semaines d’intenses recherches, ils ont pu démanteler quatre gangs spécialisés dans les braquages à mains armées, cambriolages, vols et autres infractions… A travers cette opérations, les hommes du Commissaire Tomoda ont brisé le mythe de ” Dibilan ” dirigé par B.C surnommé ” Dibilan ” parce qu’il prétendait détenir des pouvoirs surnaturels qui le rendaient invisible à l’œil du commun des mortels.

Selon des indiscrétions, “Dibilan” et ses hommes braquaient leurs victimes avec des armes à feu et manchettes et n’hésitaient pas à tirer sur les récalcitrants. C’est ainsi que dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février 2023, Dibilan s’est introduit dans une concession à Kabala en escaladant le mur de clôture.

Toujours selon nos sources, à l’intérieur, il avait défoncé deux portes pour s’emparer d’une moto Jakarta neuve ainsi que d’autres objets de valeur. Malheureusement pour lui, un passant qui l’avait aperçu a donné l’alerte. C’est ainsi qu’une foule déchaînée s’est dirigée sur les lieux et le malfrat n’a pas eu le temps de faire usage du Pistolet automatique chargé dont il était porteur.

Rattrapé par la clameur publique, il a été sérieusement molesté, il n’a eu la vie sauve que grâce à la promptitude de l’équipe de patrouille du commissariat de Kalabancoro qui, comme à son habitude, sillonnait la zone. Transporté à l’hôpital sous surveillance policière pour y recevoir les soins, le nommé Dibilan, après ses soins, a été conduit au commissariat de Kalabancoro pour pousser les investigations.

En plus du Pistolet automatique, il a été trouvé en sa possession plusieurs outils métalliques qui lui servent à défoncer les portes et cadenas de ses nombreuses victimes. Une perquisition à son domicile a permis de saisir une quantité diverses d’objets volés.

Déféré devant le parquet de la commune V du District de Bamako, il a été placé sous mandat de dépôt pour la cinquième fois. Car, auparavant, le nommé Dibilan avait été emprisonné quatre fois pour des faits similaires, mais il a toujours réussi à s’extraire des mailles de la justice de ses lieux de détention…

Comment a-t-il pu échapper à la justice ? Seuls Dieu et les différents magistrats qui ont eu à gérer ses dossiers pourront répondre à cette question.

Fin de course pour deux redoutables braqueurs

Suite à plusieurs plaintes, les enquêteurs de la Brigade de recherches du Commissariat de Kalabancoro dirigé par le Commissaire divisionnaire de police Sadio Tomoda ont pu identifier et mettre le grappin sur deux suspects, auteurs de plusieurs cas de braquage à Niamakoro-courani, répondant respectivement aux initiales A.T et S.B, deux récidivistes.

A en croire nos sources, c’est dans la nuit du 22 au 23 février 2023 derniers, que les deux suspects ont eu un accrochage avec les éléments des Renseignements généraux (RG) du Commissariat de Kalabancoro. L’un d’entre eux a pu s’échapper pendant que son complice se faisait interpeller en possession d’un Pistolet automatique (PA) de fabrication artisanale, d’un couteau et de deux cagoules.

Aussi, plusieurs objets ont été saisis à l’issue des fouilles, à savoir une dizaine d’armes à feu dont des Pistolets automatiques (PA) de marque Russe et de fabrication artisanale, des armes blanches, des outils servant à défoncer les portes, des cagoules, des motos Djakarta ainsi que plusieurs objets divers.Toujours selon nos sources, dans la nuit du 18 au 19 février 2023, un individu répondant aux initiales B.S alias “Brin” a escaladé le mur de clôture d’une concession à Niamakoro-courani. Il est aperçu par un locataire qui a aussitôt alerté le voisinage. Paniqué, il avait tenté de prendre la clé des champs. Dans la précipitation, il tombe et se fait mal. Malgré la fracture à la cheville, il a de nouveau tenté de fuir, mais s’est écroulé. Ensanglanté, il a été encerclé par la foule avant d’être exfiltré par une équipe du Commissariat de Kalabancoro qui patrouillait dans le secteur.

Les éléments du commissariat de Kalabancoro l’ont ainsi arrêté en possession de 3 téléphones portables certainement issus de ses nombreux cambriolages, de 6 couteaux et d’un Pistolet automatique (PA) avec chargeur garni. Conduit au Commissariat, après avoir reçu les soins appropriés, il a été soumis au feu des questions. Son interrogatoire a permis l’interpellation de son complice M.K et son receleur, T.S, qui avait en sa possession plusieurs objets volés. Déférés devant le Tribunal de grande instance de la commune V, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Boubacar PAÏTAO

