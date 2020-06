Commissariat du 15è arrondissement : Démantèlement d’une bande de cyber-délinquants

Dans sa lutte contre le banditisme sous toutes ses formes, le Commissariat de police du 15ème arrondissement, dirigé par le Commissaire principal de police Aminata Louis Kéïta, vient de mettre le grappin sur plusieurs cyber-délinquants.

De sources policières, dans la journée du lundi 1er juin dernier aux environs de 14 heures, la Brigade de recherches du Commissariat de police du 15ème arrondissement a été informée par un paisible citoyen ayant requis l’anonymat qu’une foule surexcitée était sur le point de commettre l’irréparable en appliquant la vindicte populaire à un présumé voleur. Aussitôt, une équipe de la Brigade de recherches du 15ème Arrondissement conduite par le Capitaine Illias Goro s’est rendue à l’adresse indiquée qui se trouvait être un appartement à Baco-Djicoroni Golf. Sur place, l’équipe a effectivement trouvé qu’un individu était en train d’être molesté par une foule déchainée. Ainsi, le professionnalisme des hommes du capitaine de police Goro a permis d’extirper l’individu en question des mains de ses agresseurs.

Conduit au Commissariat, il a fait la déclaration suivante : “Je suis loin d’être un voleur. Je suis plutôt vendeur d’ordinateurs et de téléphones portables et je propose mes produits en ligne sur les médias sociaux avec mes contacts téléphoniques pour faciliter la vente. Ainsi, j’ai reçu un appel anonyme pour m’inviter à me présenter avec mes produits dans un appartement à Baco-Djicoroni Golf. Immédiatement, je m’y suis rendu, où j’ai été reçu par trois individus. Après m’avoir confortablement installé, l’un d’eux s’est occupé de moi et les deux autres individus en ont profité pour m’administrer un coup, apparemment d’une crosse d’arme à feu, avant de me ligoter, scotcher ma bouche puis m’abandonner dans l’appartement. Grâce à Dieu, je me suis débrouillé pour m’échapper par la fenêtre quand j’ai repris conscience. Mais à ma grande surprise, j’ai été agressé par le gardien des lieux et une foule surexcitée qui m’a confondu avec un voleur. N’eut été votre promptitude, j’allais trépasser”.

Après cette déclaration et différentes confrontations, les enquêteurs ont conclu que l’individu en question a été confondu à un voleur. Ainsi, il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour des soins.

Après l’ouverture d’une enquête, un des ordinateurs portables a été retrouvé au “black market” dans l’un des stands du marché de Médinacoura communément appelé Soukouni-Coura. Ainsi, de fil en aiguille, les auteurs ont été tous interpelées par les enquêteurs. Par la suite, les investigations ont permis de retrouver un autre ordinateur portable, deux téléphones portables, une moto Djakarta de provenance douteuse.

Ces cybercriminels sont pour le moment en garde-à-vue au Commissariat du 15ème Arrondissement en attendant d’être présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune V du district de Bamako aux fins de droit.

Boubacar PAÏTAO

