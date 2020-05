O.K est un voleur invétéré qui vient de tomber entre les mains des hommes du commissaire principal Jean Marie Drabo en charge du commissariat de police de Koro, il y a quelques jours. Ce trentenaire semble être un spécialiste du vol d’argent et des téléphones portables. Dans le secteur où il a été pris dans sa localité, ce jeune homme avait sérieusement perturbé la tranquillité des habitants à cause de ses agissements peu recommandables. Depuis le 29 avril dernier, ses potentielles victimes peuvent librement vaquer à leurs affaires sans grande crainte. La cause, l’ennemi public numéro un dort désormais derrière les barreaux et s’attend à être renvoyé devant le juge de paix à compétence étendue de Koro.

Quelques heures avant d’être pris par les limiers, il a eu l’audace de s’introduire jusque dans le domicile de Y. La canicule aidant, ce paisible citoyen profitait du léger vent frais du soir pour dormir dans la cour. C’est ainsi que O. K a aperçu un sac déposé à côté de la couchette de sa victime. Sans se gêner, il a fait main basse sur le sac qui contenait trois téléphones portables et une somme d’argent. Puis, il disparut avec son butin. Mais ce qu’il ne savait pas, c’est que les bruits de ses pas avaient réveillé sa victime. Une fois revenu à lui même, le maître des lieux a constaté la disparition de son sac qu’il avait à côté de lui, avant de tomber dans les mains de Morphée.

