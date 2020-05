Faits divers : Double malheur pour un bandit de grand chemin

À la suite d’un accident de la route, le bandit est légèrement blessé alors que deux de ses complices y ont perdu la vie. Encore convalescent, il est, par la suite, coincé et interpellé. Ce qui sonna le glas de sa bande.

Les policiers du commissariat de police du 2è arrondissement ont récemment démantelé un réseau de malfrats qui semblait bien organisé dans la commission des actes criminels à travers le District de Bamako et ses environs. Les membres du groupe étaient tellement sûrs d’eux-mêmes qu’ils n’hésitaient pas à se faire entendre souvent hors de la Cité des Trois Caïmans, voire, hors du pays. Ils sont ainsi suspectés d’une attaque à main armée survenue quelques temps plus tôt dans la Région de Bougouni, sur la route de Yanfolila et qui aurait malheureusement coûté la vie à l’adjudant chef de police Maciré Diakité. Cela s’est passé en décembre dernier. Depuis cette date, les policiers traquaient discrètement les suspects. Leur réseau a finalement été démantelé et ses membres envoyés derrière les barreaux. Bref, la dangerosité de cette bande de malfrats se passe de tout commentaire, si l’on en croit nos sources.

Tout est parti d’un terrible accident de la route survenu à Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako. Comme cela est généralement le cas en pareille circonstance, les policiers ont été informés de cet accident qui, selon leur informateur, aurait fait plusieurs victimes. C’est comme cela que les limiers ont pris les dispositions pour se rendre sur place. Mais une surprise agréable les attendait alors qu’ils ne se doutaient de rien. Il se trouve que parmi les accidentés, il y avait celui que nous désignerons par ses initiales AB. Celui-là même qui était très activement recherché par la police pour sa possible participation à des actes de braquage à main armée.

Notamment le braquage à la suite duquel, un des leurs a perdu la vie. Arrivés sur les lieux de l’accident, les policiers trouveront que les blessés étaient déjà admis au CHU Gabriel Touré. Entre-temps, leur informateur leur avait déjà mis la puce à l’oreille. Il a été formel quant à la présence du suspect activement recherché depuis des semaines, voire des mois parmi ceux transportés à l’hôpital. Par la suite, nos sources apprendront que deux des passagers, également des suspects étaient décédés dans ce terrible accident.

……..lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :