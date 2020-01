Par des techniques dont elle seule a le secret, elle a fait main basse sur des bijoux en or et une importante somme d’argent en espèces. Mais un grain de sable a rouillé sa machine, ce qui a facilité son interpellation par des policiers.

Si le vol a longtemps été considéré comme un « travail » propre aux sexes masculins, en la matière la gente féminine n’est pas toujours exempte de reproches. Les faits suivants en sont la preuve. Et la principale suspecte se nomme Assétou C. Elle n’a pas hésité à faire main basse sur des bijoux en or et de l’argent en espèce avant de se retrouver dans le pétrin à la brigade des mœurs. Cette histoire s’est passée à Daoudabougou, en Commune V du district de Bamako il y a quelques jours de cela.

Nous étions le 22 novembre 2019. Par téléphone, Assétou appela la future victime, identifiée plus tard comme une certaine Aïcha, résidente de Daoudabougou. à son interlocutrice du bout du fil, elle se présente comme étant la belle fille d’un riche commerçant relativement bien connu de la place. Avec ces quelques mots seulement, sa victime s’est donnée le temps de l’écouter. Directement sans donner le temps à cette dernière de réfléchir par deux fois, elle enchainera avec une histoire d’achat de bijoux en or. Certainement que la voleuse avait pris tous les renseignements nécessaires sur sa victime. La preuve. Il s’avéra plus tard que cette dernière est une négociante de bijoux en or, connue dans le milieu des « gros bonnets » du quartier. Mais avant, Assétou avait pu convaincre son interlocutrice par un fait. Elle rappela à la commerçante de métal jaune que cette dernière lui avait donné son numéro de téléphone quelques jours plus tôt dans un taxi quelque part à Bamako. Comme elle évolue dans une activité qui nécessite qu’elle soit toujours disponible pour donner son numéro de téléphone et recevoir les appels, difficilement la négociante pouvait soupçonner un sale coup de la part du premier venu. Surtout de la part d’une jeune femme qui l’a appelée. Sans chercher à comprendre, elle répondra favorablement à toutes les sollicitations de celle qui sera sa voleuse plus tard.

Le jour des faits, Assétou se fit accompagner par une amie chez la négociante de métal jaune. Cela n’a pas été le problème. Mais elle est venue au domicile de sa future victime sans avertir cette dernière. Mais surtout sans que celle-ci ne lui indique son domicile. Preuve que la voleuse connaissait déjà la maison de sa victime. Ce fait aurait dû éveiller les soupçons de cette dernière. Mais hélas. Les minutes passèrent. L’acheteuse et la vendeuse de bijoux en or se sont retrouvées face à face au domicile de la seconde. Et débuta le marchandage au cours duquel Assétou s’est montrée décevante une fois de plus. Elle expliquera à son vis-à-vis qu’elle n’a pas toute la somme sur elle pour l’achat du bijou dont elle a besoin dans l’immédiat. Elle prétendit rembourser le reliquat plus tard. Mais se heurtera au refus catégorique de la commerçante de bijoux en or pour cette proposition.

Comme la voleuse est arrivée chez sa victime sans avoir prévenu cette dernière, elles (Assétou et son accompagnatrice) sont arrivées à un moment où la négociante s’apprêtait à se rendre à un événement social. Ce qui ne les découragera point. Mieux. Elles proposèrent à la commerçante de l’accompagner à cet endroit afin qu’elles participent à trois à cet événement.

