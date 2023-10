Faits divers, Sirakoro-Meguetana : Interpellation de trois suspects étrangers

Les patrouilles quotidiennes font partie des stratégies d’anticipation de la police. Elles permettent de prévenir de nombreux cas d’infractions, grâce aux contrôles de routine que les limiers effectuent lors de leurs descentes dans la ville et ses environs.

La semaine dernière dans les colonnes de cette rubrique, nous relations l’interpellation d’une dizaine d’individus, lors de la patrouille pédestre des éléments du commissariat de Koulouba qui dirige le divisionnaire Santigui Kamissoko. La même stratégie policière vient de récemment porter un coup d’arrêt à la présence d’un groupe d’étrangers dans la ville des Trois caïmans.

Il s’agit de 13 individus, tous ressortissants de la Gambie sans plus de précisions sur leurs identités que le commissariat de police de Sirakoro-Meguetana vient d’interpeller, sous la houlette du commissaire principal Mamoudou Sanogo.

De sources proches du dossier, l’interpellation de ces gens est intervenue après l’exploitation des renseignements recueillis sur leur éventuelle présence sur notre territoire. Pour en arriver là, dans le sens de l’anticipation, le commissaire chargé du commissariat a suscité une série d’activités, mettant en branle des patrouilles d’envergure jour et nuit dans son secteur de compétence conformément à la vision du directeur général. de la police nationale, le commissaire général de brigade Soulaïmane Traoré.

Ces patrouilles ont ainsi mis la main sur les 13 suspects étrangers. Ces individus seraient arrivés à Bamako par groupe du 8 au 11 septembre 2023. S’il faut croire les sources, ils sont arrivés à bord d’un véhicule d’une société de transport de la place dépendant de Bamako à Banjul (Gambie) . Les intéressés semblent ignorer l’objet de leur présence à Bamako, mais tous déclarent être à la quête de travail. Il semble appartenir à un réseau international dont les objectifs restent encore inconnus. Ils auraient été recrutés et envoyés à Bamako avec des promesses d’emploi par un agent de sécurité, de nationalité gambienne résidant à Banjul. Ce dernier aurait son représentant à Bamako, qui serait en fuite depuis l’interpellation des trois individus.

Il semblerait que c’est ce dernier qui aurait pris l’appartement en location où devait résider les étrangers qui ignoraient tout de la gestion de ce local en termes de location et de restauration. Ce qui est sûr et certain, c’est que c’est ce représentant en fuite qui est en contact direct avec son complice résidant à Banjul. Une enquête a été ouverte et les trois suspects ont été déjà déférés au parquet près le Tribunal de grande instance de la Commune VI du District de Bamako, depuis le vendredi 15 septembre dernier, pour être fixés sur leur sort.

Cette opération prouve à suffisance la récurrence d’infiltration de corps étrangers tant à Bamako que dans des périphériques de la capitale et Kati la ville garnison. Comme c’est le cas des ressortissants nigériens. Ces braqueurs professionnels au nombre de trois individus ont réussi à soutenir plus de 200 millions Fcfa en s’attaquant à sept clients d’une banque. À ce jour, le trio de Nigérians a été placé sous mandat de dépôt vendredi 15 septembre par le tribunal de la `Commune I.

Tiédié DOUMBIA

Commentaires via Facebook :