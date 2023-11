Faladiè : Deux jeunes arrêtés en possession de 42 plaquettes de Tramadol !

Faisant l’objet de recherches par la Police, ces deux jeunes, puisqu’ils s’agissent d’eux ont été interpellés le lundi 30 Octobre dernier par les éléments du Commissariat de Sogoniko lors d’une patrouille ordinaire. Ils étaient en possession de (42) plaquettes de Tramadol (125) mg et sont à présent à la disposition de la justice.

Ces deux individus n’étaient point inconnus des archives de la Police et étaient impliqués dans plusieurs affaires. Aussi, ils étaient activement recherchés par les Unités policières. En effet, après leur arrestation, une perquisition à leur domicile, a permis la saisie d’un (1) pistolet automatique (P.A) de fabrication artisanale avec son chargeur garni de 6 cartouches. Ainsi, avec l’interpellation de ces deux délinquants notoires, en possession de 42 plaquettes de Tramadol (125) mg, les limiers du Commissariat de Police de Sogoniko, dirigé par le Commissaire Divisionnaire Sékou Mané et son adjoint Commissaire Moussa B. Keïta, ont une fois de plus prouvé leur efficacité ce jour 30 octobre 2023, au cours d’une habituelle ronde dans leur secteur de compétence à Faladiè. Ce, dans la logique de lutter plus efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes et faire en sorte que la peur et l’insécurité changent de camp. Cela conformément aux instructions données par le Directeur Général de la Police Nationale, Commissaire Général de Brigade de Police Soulaïmane Traoré, sous le leadership du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

De nos informations reçues, les mis en cause sont cités dans plusieurs cas d’infractions. A savoir, détention illégale d’arme à feu et de stupéfiants, des actes qui leur ont valu d’être activement recherchés par la Police. Tous de nationalité malienne, ils répondent de leur acte d’ores et déjà devant la Justice.

Par ailleurs, pour mener à bien ses missions suivant les directives de ses Chefs hiérarchiques, le Commissaire Sékou Mané exhorte la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter contre la criminalité. Et de rassurer que l’enquête reste ouverte afin d’épingler toute personne liée à cette bande.

Par Mariam Sissoko

