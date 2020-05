Histoire : Du charretier et de l’ânesse

M. Kanté est charretier au quartier ‘’Ghana’’ à Bamako. Agé d’une quarantaine d’années, il est marié et père de 3 enfants.

Dans la petite famille, l’entente est parfaite entre père et mère, entre enfants et parents.

M. Kanté cependant, a petit à petit pris goût à mener des activités “extraordinaires” qui affecteront gravement la cohésion dans son couple.

En effet, depuis quelques mois, l’hommea complètement changé de comportement. Après le travail, il ne rentre plus à la maison à 18 heures comme d’habitude, mais bien au-delà de 20 heures. Et, une fois arrivé à domicile, notre charretier, après avoir mangé et donné le “nansongo” du lendemain se jette sur le lit conjugal et s’endort.

Son épouse, D.D., l’a plusieurs fois réveillé afin de se « sentir comme une femme mariée », mais notre charretier ne tient qu’à son sommeil.

Aussi, depuis bientôt deux mois, (même pendant le Ramadan) la pauvre dame vivait ce calvaire. Elle décidaalors (le 25 mai dernier) de faire ses propres enquêtes afin de découvrir la mystérieuse ‘’femme’’ qui est à l’origine de son malheur.

Notre charretier qui pour sa part ne se doutait de rien, dès 17 h 30 mn ce jour, après avoir fini le travail, prit le chemin de retour : direction Ghana. D.D. à distance suivait son mari.

Charretier et “détective” arrivent enfin au niveau d’un espace non éclairé.

Mr Kanté cependant, au lieu de prendre le chemin qui mène à la maison, s’engage dans les buissons avec sa charrette tirée par son ânesse.

Là, il resta assis jusqu’aux environs de 20 heures. D.D. s’approcha sans faire de bruit. Son homme était-il devenu fou ? Patience : le mystère sera éclairci car notre charretier se mit à se déshabiller et le voilà entrain de faire ‘’certaines choses’’ avec… son ânesse.Celle-ci semblait soumise et habituée à la bêtise.

A la vue du spectacle, D.D. se mit à hurler de toutes ses forces.

Paniqué notre charretier d’un bond abandonna l’ânesse et la charrette et ‘’fila’’ vers son domicile.

Tout tremblant, il s’y habilla proprement avant d’être informé par les enfants que son épouse D.D., accompagnée d’une foule, était là devant la concession avec la charrette et l’ânesse.

Les voisins du charretier mis au courant de ce qui venait de se passer, arrivèrent à disperser la foule.

Pour punir son mari, D.D. a tout simplement vendu et la charrette et l’ânesse pour acheter trois pousse-pousses. L’un sera utilisé par Mr Kanté les deux autres par les enfants.

La famille se préparerait également à changer de quartier. Pour des raisons… faciles à comprendre.

Boubacar Sankaré

