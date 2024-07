Malikoura est bel et bien en panne dans le Meguetan. Une situation ubuesque pollue l’atmosphère de travail au sein de la Direction régionale du travail de Koulikoro et les dénonciations des différents abus sur fond de violations de textes, laissent de marbre les décideurs au niveau de l’Etat. Et les syndicats dans tout ça ?

Un syndicat défend en principe les intérêts collectifs et individuels des travailleurs en luttant pour leur assurer un environnement de travail juste et équitable. Il agit comme contrepoids aux abus potentiels des employeurs, notamment les violations des droits. À cet égard, ce qui se passe à la Direction Régionale des Transports (Drt) de Koulikoro interpelle à plus d’un titre le comité syndical des transports de Koulikoro et, au-delà, sa faîtière voire l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (Untm).

Mais encore faut-il que l’intérêt du travailleur ne soit sacrifié sur l’autel des intérêts égoïstes. En tout cas, la situation qui prévaut dans la cité du Méguétan aurait évolué autrement si ses responsables syndicaux ne se crêpaient pas le chignon dans une vulgaire bataille de chiffonniers. Soumis au tribunal administratif, le différend les opposant à connu son délibéré le 4 juillet 2024, confirmant la légitimité et la légalité d’un clan sur l’autre. Ces clans rivaux de syndicalistes parviendront-ils à se rappeler leur responsabilité première, en surmontant les conflits d’intérêts pour se donner la main et rétablir l’ordre et la quiétude au sein de la Drt de Koulikoro, où nous avons dénoncé dans deux parutions antérieures la gestion calamiteuse des ressources humaines. Laquelle se manifeste par à ce jour par une usurpation de fonction encouragée et régularisée par une hiérarchie abusant de son autorité en toute impunité.

Elle crée un précédent fâcheux à travers un flagrant délit de favoritisme aux forts relents régionalistes du fait de l’appartenance de deux des protagonistes et non moins coquins au Baninko. Le plus “gradé” n’a-t-il pas joué sur la même fibre régionaliste pour se hisser là où il se plastronne actuellement ?

Nous y reviendrons plus en détail.

DT

