Le mardi 1er décembre dans la soirée, l’Institut Français du Mali a abrité la 4ème édition du projet ‘’Vac’En Droit’’ (Vacances en Droit de l’Homme) de l’Association Ciné Droit Libre. Cette soirée marquée par la projection des reportages des 11 jeunes journalistes formés en JRI (Journalisme Reportage Image) dans le cadre dudit projet a enregistré la présence du coordinateur de Ciné Droit Libre Mali, M. Moctar Barry, de la marraine de cette édition, Mme Mirjam Tjassing de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, de la représentante du Ministère de la Jeunesse et des Sports Mme Dia Kadidia Tangara, du Directeur Général du Centre National de la Cinématographie du Mali (CNCM), Modibo Souaré et un public féru des questions de droits humains.

En effet, pendant 3 mois, Ciné Droit Libre Bamako a formé à travers son projet ‘’Vac’En Droit’’, 11 jeunes journalistes aux techniques de reportage d’images et réalisation de sujets sur les droits humains. Le mardi dans la soirée, a eu lieu la projection des reportages réalisés par ceux-ci à l’IFM.

Lors de cette soirée, c’est Fatoumata Traoré qui a été la première à intervenir au nom des récipiendaires. Occasion pour elle d’affirmer que nos pays du sahel traversent une situation de crise ayant entrainé des pertes en vie humaine tant sur le plan militaire que civil, avant de rendre un vibrant hommage à toutes ces victimes tombées sur le champ de bataille pour la lutte contre le terrorisme au sahel.

Selon elle, ‘’Vac’En Droit’’ a été mis en place par l’association Ciné Droit Libre Bamako à la suite de l’une de ses sessions de formation dont eux constituent la 3ème promotion.

“Pendant 3 mois, Ciné droit libre a formé des jeunes journalistes aux techniques de reportages d’image et de réalisations de sujets sur les droits humains. Cette formation a été sanctionnée par la réalisation de 11 reportages d’une durée de 5min chacun, entièrement filmés, montés par les stagiaires” a-t-elle laissé entendre.

A ses dires, cette session a été un excellent cadre d’échange, de partage d’expériences entre les stagiaires dans le domaine de la production audiovisuelle. C’est pourquoi elle a remercié le bureau de la Coordination du Ciné Droit Libre Bamako, notamment le grand réalisateur Moctar Barry et tout son staff, dont Nouhoum Kané et les encadreurs Diala keita et Moussa Dieudonné.

‘’J’exhorte les médias à accompagner cette initiative pour permettre à d’autres passionnés d’audiovisuel d’apprendre le métier de JRI. Nous désormais, en tant que journalistes reporters d’image, avons besoin du soutien et de l’accompagnement de tout un chacun surtout en terme d’équipements pour un épanouissement à long terme” a-t-elle passé comme message.

En sa qualité de Coordinateur de Ciné Droit Libre Mali, Moctar Barry dira que ‘’Vac’En Droit’’ consiste à former des jeunes étudiants qui aiment les métiers de l’image et du son.

“Nous avons reçu 12 jeunes et nous avons pu former 11, qui ont entièrement filmé et monté leurs reportages. Ils ont été formés à la technique de prise de vue et également à la technique de montage. Nous leur avons appris le travail technique de JRI (Journalisme reportage-image)” a precise M. Barry.

Quant à la marraine de cette édition, Mme Mirjam Tjassing de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et la représentante du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Dia Kadiatou Tangara , elles ont respectivement félicité et encouragé les initiateurs de ce projet.

Concernant les sujets projetés, ils étaient divers et intéressants de nombreux domaines de la question de préservation des droits humains.

Cette soirée a pris fin par la remise des attestions aux différents récipiendaires. Vivement la 4ème édition!

Par Mariam SISSOKO

