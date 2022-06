Le Centre d’employabilité francophone de Bamako, Bureau National de l’Agence sis à la FAST (faculté des sciences et techniques) a servi de cadre le 23 juin 2022 à la cérémonie de remise des attestations de formation

Après son inauguration en mai dernier, le Centre d’employabilité francophone de Bamako, Bureau National de l’Agence a procédé à une série de formation portant sur l’entrepreneuriat. La formation ouverte d’Avril à Mai s’est articulée sur : la création, l’organisation et la gestion d’entreprise. Les participants étaient repartis en 3 groupes de 30 étudiants par groupe. Les bénéficiaires ont reçu leurs attestations sous le satisfecit des encadreurs. La remise présidée par le doyen de la Fast , Pr Fana Tangara en présence du représentant du Bureau National de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali, Dr Sékou Mahamadou Tangara ainsi que des représentants de l’Université des sciences juridiques et politiques et de l’UG , a été opportun pour ces derniers de mettre l’accent sur la nécessité de former les étudiants à l’employabilité et l’entrepreneuriat, une nécessité quand on sait que l’Etat ne peut être l’unique voie à l’employabilité.

Le Doyen de la Fast, le Pr Fana Tangara, félicitant les récipiendaires, les a invité à faire bon usage des connaissances acquises mais également inciter d’autres étudiants à venir se faire former. Pour sa part, le Dr Sékou Mahamadou Tangara, a remercié la faculté pour son accompagnement et souligné la bonne santé de leur collaboration. S’agissant du contexte de création du CEF ( Centre d’employabilité francophone), il dira que dans de nombreux pays de la francophonie, la croissance du taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur ne s’accompagne pas d’une croissance du nombre d’emploi propice à l’embauche des étudiants diplômés à leur niveau de qualification. Toute chose qui justifie l’existence du CEF. En effet, l’AUF, est le premier réseau universitaire au monde, il est présent au Mali depuis février 2000. Le réseau compte 11 établissements d’enseignements supérieurs au Mali dont 5 universités publiques, 3 grandes écoles, 2 établissements d’enseignements supérieurs privés et un centre de recherche. Le CEF est destiné à accueillir des étudiants, des coachs, des animateurs, des entrepreneurs, des formateurs, des professionnels. L’objectif visé par ce centre interconnecté est de favoriser l’employabilité, l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat des apprenants.

En recevant leurs attestations, les bénéficiaires ont vivement salué la qualité de la formation et souhaité la pérennisation de l’activité.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

