Le Centre de transformation agro-alimentaire de Siby a abrité (du 30 janvier au 1er février 2025) le Cadre de concertation des structures nationales et régionales du ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Organisée le 30 janvier dernier, la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre Oumou Sall Seck. La rencontre a réuni des membres du cabinet et du secrétariat général ; les responsables des structures centrales, rattachées, déconcentrées, des services personnalisés, des centres de formation professionnelle publics, des projets/programmes et les chargés de communication des différentes structures concernées.

Contribuer à l’amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle ! Tel était l’objectif visé par le Cadre de concertation des structures nationales et régionales du ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MENEFP) organisé pendant trois jours (du 30 janvier au 1er février 2025) au Centre de transformation agro-alimentaire de Siby.

Initié par Madame le Ministre Oumou Sall Seck, cette retraite stratégique a permis partager les orientations des plus hautes autorités en matière d’entrepreneuriat, d’emploi et de formation professionnelle ; identifier les incohérences entre les missions des structures ; renforcer la synergie d’actions entre les structures du MENEFP ; partager les difficultés de mise en œuvre des missions afin d’y proposer des solutions concertées ; renforcer les capacités managériales des responsables des structures centrales et régionales dudit département.

Cette initiative a été motivée par la conviction que, comme le dit un proverbe africain, «seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin». Une manière de mettre l’accent sur l’importance du travail d’équipe, de la collaboration et de l’entraide. Ce n’est un secret pour personne que les efforts collectifs permettent d’atteindre des objectifs plus grands et plus durables. A travers cette rencontre, Mme Seck souhaitait entendre de vives voix les responsables de ses services centraux et déconcentrés afin que tout le monde ait une lecture commune de sa vision et de ses orientations pour mener à bien sa mission dans une approche participative et inclusive. Tout comme cette démarche a permis aux intervenants du sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle d’identifier les actions réalistes et réalisables pour leur mise en œuvre efficace et efficiente au bénéfice des populations surtout locales notamment les jeunes et les femmes.

Premier cadre de concertation pour l’année 2025, cette rencontre annuelle a regroupé plus de 100 participants venus du district de Bamako et de toutes les régions du Mali. Des participants animés d’une farouche volonté de contribuer à l’amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce qui nécessitait l’identification des incohérences entre les missions des structures, de renforcer la synergie d’actions, de recenser les difficultés et de proposer des solutions appropriées.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le maire Daouda Kéita de Siby s’est dit heureux que sa commune devienne la capitale de l’emploi et la formation professionnelle pendant trois jours. Quant au coordinateur du Centre agro-alimentaire à Siby, Salaha Baby, il a salué et remercié Madame le Ministre pour le choix porté sur cet espace pour abriter cet important évènement. Il a n’a pas manqué de rappeler que cette infrastructure a pour objectif principal d’appuyer et d’accompagner le gouvernement du Mali dans sa politique de formation, d’insertion professionnelle et de lutte contre le chômage. «Ce centre assure surtout la formation des jeunes filles et dames organisées en associations et en coopératives structurées et reconnues par l’Etat malien», a souligné M. Baby.

«Au-delà du cérémonial, cette rencontre revêt pour nous une signification particulière. Il s’agit, en effet, de la première rencontre annuelle du genre des services du département», a rappelé Mme Oumou Sall Seck, ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. «Notre département est indéniablement un acteur majeur de l’action gouvernementale. Dans toute l’étendue du périmètre des missions de chaque service, les politiques publiques du département doivent être élaborées et mises en œuvre de manière à apporter des réponses aux attentes collectives par ce qu’elles portent sur des enjeux politiques de première importance», a-t-elle insisté.

Le ministre de l’Entrepreneuriat national… a aussi rappelé que des «missions de terrain sont planifiées» dans toutes les régions et a invité les différents responsables et acteurs à prendre toutes les mesures pour jouer leur partition dans leur réussite. Inutile de leur rappeler que Madame le Ministre va «suivre de très près» l’exécution stricte desdites missions.

Naby

