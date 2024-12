Entrepreunariat National, Emploi et Formation Professionnelle : Premier échange du ministre avec ses services techniques

Le 28 novembre 2024 au Millenium Hôtel de Bamako, Mme Oumou Sall Seck a présidé une rencontre avec les administrateurs des structures et organismes personnalisés relevant de son département.

Cette rencontre a débuté par les interventions des directeurs généraux de l’Anpe, du Fafpa, de l’Apej, du Cfp de Sénou et de l’Iniforp. Ils ont présenté les membres du Conseil d’administration de leurs structures respectives.

Mme Oumou Sall Seck a remercié les administrateurs pour leur conscience du grand challenge que représente la problématique de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’entrepreunariat. «C’est aussi, une preuve éloquente du grand intérêt que vous n’avez jamais cessé de manifester pour ces questions parce que non seulement vous en mesurez, parfaitement, l’impact positif prévisible sur l’économie de notre pays et, aussi, parce que vous êtes animateurs d’organes importants pour la mise en œuvre de politiques publiques y afférentes. Votre forte participation perceptible, est un autre témoignage rassurant de votre engagement».

Ce cadre de partage d’expériences entre les administrateurs d’abord, et, entre ces derniers et le département, a été initié pour donner un nouveau souffle au secteur, a-t-elle précisé. Il leur revient la charge la plus déterminante du vaillant effort à déployer au cours des différentes sessions de conseils d’Administration. Elle reconnaît leur rôle dans la gouvernance des Etablissements publics administratifs. «Avec sa place grandissante dans la gouvernance des EPA, par la nature des charges qui pèsent sur lui, l’administrateur est appelé à respecter les obligations qui lui sont imposées et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. La responsabilité des administrateurs doit être mieux saisie. Elle constitue un maillon essentiel dans la gouvernance des établissements publics».

Le département, selon sa patronne, travaillera à l’élaboration du Plan d’actions sectoriel avec des objectifs, conformément à la «Lettre de Cadrage du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, et, en observation des premières orientations du Premier ministre, Chef du Gouvernement, en date du mercredi 27 novembre 2024. Et avant l’élaboration du plan d’actions global, le département travaillera à l’élaboration de notre plan d’actions sectoriel avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et assurera le suivi de sa mise en œuvre».

Elle a pris l’engagement d’observer à la lettre les trois principes sur lesquels reposent désormais la gouvernance au Mali, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix partenariaux opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décisions.

«Ensemble, nous ferons le Malikura»

La ministre Oumou Sall Seck a sollicité l’accompagnement de ses concitoyens pour relever le défi, à travers l’union sacrée voulue par le Chef de l’Etat, dont l’intime conviction est: «Ensemble, nous ferons le Malikura». Les contributions recueillies au cours de cette journée de partage d’expériences serviront à améliorer la gouvernance de vos établissements, a-t-elle conclu.

