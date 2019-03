Toujours dans le cadre de son programme d’assistance à l’employabilité et à la solidarité sociale, le “Club 66” vient d’offrir des bourses d’études à une dizaine de jeunes. La cérémonie officielle du lancement des bourses a eu lieu le lundi 18 mars 2019 au siège principal du dit projet sise à Solomanibougou.

Une semaine après les remises des premiers chèques géants à hauteur d’un million F CFA à ses fidèles membres gagnants, le Club 66 vient de récompenser un grand nombre de ses membres à hauteur de la même valeur. En tout, 15 personnes ont été primées à l’issue d’un 2ème tirage au sort qui a eu lieu dimanche 17 mars dernier. Soit 10 bourses d’études à des jeunes étudiants et 5 chèques géants d’un million à cinq membres du club.

La liste des gagnants pour le 2ème tirage (dimanche 17 mars) se classe comme suit: Capital d’amorcage: 1. Soumaila Keita (kalanba Coura), 2. Yacouba Diarra (banconi), 3. Awa Traore (Koulouba), 4. Raki Niang (Titibougou) 5. Awa Traore (sanankoroba)

La bourse d’étude professionnelle

Oumou koumare (yirimadjo), 2. lbrahim makanguilé (boulkassoumbougou), Diaby (Hippodrome), 4. Arouna sanogo (kalaban koura), 5. Yacouba Thera (kalaban koura), 6. Fatoumata Barry (Kati coco) 7. Fatoumata M Sanogo (Lafiabougou), 8. Souleymane Timbo (kalaban koura) 9. Boniface Traore (Yirimadjo) 10.Modibo Balla Traore (Garantibougou).

Ces jeunes bénéficiaires poursuivront leurs études des trois ans à l’université de Gestion et de Développement Durable sise à Badalabougou, une université partenaire au club 66: « Nous allons former ces jeunes par le biais de notre l’université qui est ici à Badalabougou car nous travaillons avec le Club 66 qui a amené une initiative assez innovatrice du secteur de l’auto-Emploi. Nous avons fait confiance au club 66 parce que c’est une initiative qui va dans le sens de la gestion de l’entité et nous on sait comment on gère les entités. En offrant des bourses à ces jeunes le Club n’a pas seulement aidé les jeunes mais tout le Mali car, ces jeunes vont un jour apporter leurs pierres à l’édifice », a déclaré le président directeur de l’université de Gestion et du Développement durable docteur Ibrahim Djitoumou.

Interrogé sur la démarche entreprise pour les différentes récompenses, le président du club Abou Diarrasouba explique: « Nous travaillons dans un système très organisé, basé sur la transparence. D’abord, l’adhésion se fait par inscription à hauteur de 10 000 f pour prendre une carte. Donc après chaque semaine les gens cotisent 225 f par semaine et chaque dimanche y a un tirage au sort qui est suivi d’une cérémonie de remise d’un chèque le jour après. Les choses se passent par tirage au sort mais qui se fait sur 75% par ordre d’arriver et 25% par tirage. Ça c’est la remise des chèques mais ce qui reste un avantage pour tous, est qu’au-delà de ce tirage, y a tout un projet d’accompagnement qui se suit, car nous sommes à un processus d’ouvrir des cantines à travers les villes du Mali où nous allons subventionner les prix des denrées alimentaires pour nos clients. En plus de ça nous comptons ouvrir une école dans chaque commune où les enfants de nos membres vont étudier gratuitement. Il y a aussi une assurance d’accident pour nos membres et tout ça avec le même payement c’est-à-dire 225 f par semaine. Le système est garanti à 100% car, nous avons un huissier de justice qui suit le processus et le payement se fait à travers Orange Money ou encore Mobicash. Aujourd’hui nous venons de récompenser 15 personnes dont 10 bourses d’études pour des jeunes parce qu’au moment de l’inscription chacun assigne un objectif et en cas de chance on respect le choix de la personne voilà pourquoi, pour eux ça a été les bourses d’études » a répété M Diarrasouba.

Si le “club 66” était à un nombre de 6 511 membres la semaine dernière, le Club a atteint un nombre de plus de 8 000 membres le dimanche 17 mars dernier, un chiffre qui a permis au club de primer au moins 15 personnes selon les responsables de l’association: « Notre objectif est atteindre un million de membres, ce qui nous permettrait de donner la chance au moins à 200 personnes mais pour l’instant on va évoluer avec ce qu’on a qui n’est d’ailleurs pas mal, car le chiffre est croissant », a ajouté le président qui demande au membres de confiance à l’initiative et de multiplier les efforts en tentant au maximum leurs chances

Amadou Kodio

