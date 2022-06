L‘Atelier d’Engagement des Parties Prenantes sur le Code pour l’atténuation des Risques dans l’Activité Minière Artisanale et à Petite échelle , s’engageant un Commerce Formel et Transparent ( Code CRAFT), tel est l’intitulé de la rencontre organisée par Solidaridad West Africa en collaboration avec l’OIT le lundi 13 juin 2022 à l’hôtel Azalaï (ex Salam ) de Bamako dans le cadre de la mise en œuvre du projet : Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique ( ACCEL AFRICA).

Le présent atelier fait le focus sur le Code Craft, il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet ACCEL Africa . Il a réuni une quarantaine de participants venant de différents départements ministériels, les représentants de OIT, du BIT-Mali, et de Solidaridad (Côté d’Ivoire et Ghana). Pour rappel, le projet : ‘Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique (ACCEL Arica) est un projet régional financé par le ministère Néerlandais des Affaires Etrangères et sa mise en œuvre est assurée par l’OIT (organisation international du travail). Il vise à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants et d’accélérer l’élimination du travail des enfants en Afrique grâce à des actions ciblées dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées en Côte d’Ivoire (Cacao, extraction d’or), en Egypte (coton), au Malawi (Café, thé), au Nigéria (cacao, extraction d’or), en Ouganda ( café et thé) et au Mali ( extraction d’or et coton).

En effet, la problématique du travail des enfants reste complexe et nécessite une approche holistique et multisectorielle, toute chose qui justifie la pertinence du présent atelier. Qui d’ailleurs s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (12 juin). La cérémonie d’ouverture co-présidée par le directeur régional (West Africa ) de Solidaridad, M. Isaac Kwadwo Gyamfi et M. Ahmadou Cissé du BIT-Mali , a été opportune pour Monsieur Cissé de préciser la contribution de Solidaridad West Afrixa ( SWA) engagé par l’OIT pour la mise en œuvre du Code CRAFT et les processus de diligence raisonnable dans le secteur de l’exploitation minière artisanale à petite échelle de l’or au Nigéria, en Côte d’Ivoire et au Mali. Pour M. Cissé c’est le lieu pour les participants de profiter de l’expérience et de l’expertise de Solidaridad, de mieux échanger sur la problématique de l’élimination du travail des enfants. Qui pour lui demande à ce qu’on fédère les énergies et les ressources afin de réduire les déficits dans les chaînes d’approvisionnement du travail des enfants. Et pour cela l’implication de tous les acteurs reste importante avec l’émergence des partenariats public-privé afin de soutenir l’élimination du travail des enfants dans le secteur EMAPE au Mali. Pour sa part, le directeur régional de Solidaridad, saluant la bonne collaboration qu’entretienne sa structure avec l’OIT et le bureau BIT-Mali, M. Isaac Kwadwo Gyamfi a procédé à une brève présentation de son organisation. Solidaridad une organisation internationale de la société civile investie dans la promotion de la production durable, la sécurité alimentaire et les modelés de services robustes des PME notamment dans les chaînes de valeurs agricoles.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

