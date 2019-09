En partenariat avec les Ambassades des Etats Unis et de la France, la Minusma et l’Eucap-Sahel, l’Office Central des Stupéfiants (OCS) organise du 02 au 06 septembre 2019, une formation sur les techniques d’enquêtes sur les stupéfiants et la coordination de la lutte au Mali. La cérémonie de lancement de la formation a eu lieu, ce mardi, à l’hôtel de l’Amitié de Bamako.

– Maliweb.net – Avec 7400 Km de frontières ouvertes sur sept pays, la ligne frontalière du Mali est difficilement contrôlable par les forces de défense et de sécurité. Cette situation géographique expose notre pays aux activités illicites et au trafic de stupéfiants. Service national spécialisé, l’OCS mise sur une bonne qualité des ressources humaines et à la modernisation des outils et des méthodes de travail. Pour ce faire, des experts, auxquels il a fait appel, vont partager leur expérience en matière d’investigation. Une initiative saluée par Jean Marc Behar, du Bureau américain chargé de la Lutte contre les Stupéfiants et de l’Application des Lois (INL). Car, visant à «rendre plus sûr le Mali».

Vénus du Mali et des pays voisins, la formation va d’abord permettre aux agents anti stupéfiants de coordonner leurs actions pour un meilleur échange d’informations. Il s’agit, selon le Magistrat-Colonel Adama Tounkara, Directeur de l’OCS, de créer un automatisme pour la coordination et la capitalisation des multiples efforts de lutte. Cette première session de formation de Bamako va aussi permettre d’inverser la tendance pour créer ce niveau type d’enquête moderne, procréatif doté d’une capacité d’anticipation. «Un enquêteur capable d’utiliser les techniques modernes d’investigation pour élucider les cas de trafics dont il aura connaissance», tel est, selon le directeur de l’OCS, le résultat entendu de chaque participant.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

