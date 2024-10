Sous l’égide du RAFPRO et du FAFPA : Les capacités des agents des services de communication et des relations publiques d’une dizaine de pays renforcées !

“Comme disait l’autre, la communication est au cœur de nos interactions, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle est le lien puissant entre nous, qui facilite la compréhension et qui construit des relations solides”. Voilà pourquoi, le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle (Rafpro) a décidé de renforcer les capacités des agents des services de communication et des relations publiques sur : “L’Elaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication efficace”. Cela grâce à l’appui du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Fafpa). Durant cinq (du 7 au 11 octobre 2024) les participants venus du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Niger, du Togo et bien sûr du Mali, ont bénéficié de l’expertise de deux éminents journalistes. Il s’agit de l’ancien directeur général de l’ORTM, Salif Sanogo, et de l’actuel responsable de la communication du ministère des Affaires étrangères, Alfousseyni Sidibé.

J’ai l’honneur de prendre la parole au nom des participants afin d’exprimer notre profonde gratitude pour le travail remarquable accompli lors de notre session de formation. Au directeur général, Moussa Camara et toute l’équipe du Fafpa, votre engagement, votre professionnalisme et votre attention aux détails ont été essentiels au succès de cette session. Grâce à vos efforts, nous avons pu créer un environnement propice aux échanges, au partage d’expériences, à l’apprentissage et à la bonne collaboration”. C’est par ces mots que la porte-parole des participants, Marie Rose Touré de la Côte d’Ivoire s’est exprimée lors de la cérémonie de clôture de la formation dont le thème portait sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication efficace. Avant de faire mention spéciale aux formateurs Salif Sanogo et Alfousseyni Sidibé, deux éminents journalistes et communicants. “Votre expertise et votre passion pour la communication ont, non seulement, enrichi nos connaissances mais aussi et surtout inspiré tous les participants. Votre approche interactive et engageante a permis d’encourager des fructueux et de créer un environnement d’apprentissage stimulant. Les retours que nous avons reçus témoignent de l’impact positif que vous avez eu sur notre équipe. Les outils, les cas pratiques et les stratégies que vous avez partagés continueront de guider nos actions dans les semaines, mois et années à venir dans nos différentes institutions. Vos différentes communications ont fait une réelle différence et ont permis de faire de cette session de formation, un moment mémorable et enrichissant pour chacun et chacune d’entre nous. Nous espérons nous retrouver pour de nouvelles opportunités d’apprentissage en vue du rayonnement de la formation professionnelle en Afrique à travers le Rafpro. Nous vous remercions encore une fois pour votre dévouement, votre esprit d’équipe et votre professionnalisme”. Parole de Marie Rose Touré.

Organisée par le Rafpro avec l’appui financier et technique du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Fafpa), cette formation a regroupé pendant cinq jours des agents des services de communication et des relations publiques du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Niger, du Togo et bien sûr du Mali.

Compte tenu de l’importance de ce séminaire, le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, a tenu à présider la cérémonie d’ouverture, le lundi 7 octobre 2024, en présence du vice-président du Conseil d’administration du Fafpa-Mali, Abdoulaye Chebane et du directeur général du Fafpa, Moussa Camara.

L’occasion était bonne pour le directeur général du Fafpa de remercier les participants pour avoir effectué le déplacement. Selon lui, cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation triennal 2023-2025 du Rafpro au titre de la tranche annuelle 2024 et dont le choix s’est porté sur le Mali lors de la 15e session de l’Assemblée générale ordinaire du Réseau tenue à Lomé, au Togo, du 22 au 24 mai 2024. Avant d’indiquer que la mission du Rafpro vise la promotion de la formation professionnelle et le développement de la culture de l’investissement dans les ressources humaines.

Notons que le Mali est membre du Bureau exécutif du Rafpro en qualité de secrétaire général a-t-il ajouté.

Prenant la parole, en cette heureuse occasion, Mme le ministre a rappelé que ce séminaire s’inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière d’emploi et de formation professionnelle et constitue le 3e axe de sa vision, a-t-elle poursuivi. Aussi, elle a indiqué que le président de la Transition du Mali, chef de l’Etat, président en exercice de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a toujours réitéré sa volonté d’imposer le Mali sur la scène internationale et de développer des relations dans le strict respect des trois (3) principes clés ; à savoir : le respect de la souveraineté de l’Etat, les choix stratégiques souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Elle a également rappelé que le 6 juillet dernier a vu naître la Confédération de l’AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui œuvre désormais pour le développement commun notamment en matière de diplomatie, de défense, de sécurité et de développement.

Enfin, Mme le ministre a salué le directeur général du Fafpa pour l’organisation de cette session malgré le contexte économique difficile et a invité les participants à s’approprier des concepts et outils qui seront développés pendant la formation pour le développement personnel d’une part et pour un meilleur retour sur investissement des institutions et fonds qu’ils représentent, d’autre part.

Lors de la clôture, le vice-président du conseil d’administration du Fafpa, Abdoulaye Chebane a salué cette belle initiative de renforcement des capacités surtout dans le domaine de la communication. Raison pour laquelle, il a tenu à féliciter les formateurs pour la qualité de la session. “C’est avec un immense plaisir que je participe à cette cérémonie de clôture portant sur la communication. Je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour votre engagement et votre participation active tout au long de ces jours passés ensemble. Votre volonté d’apprendre et de vous perfectionner ont été un des facteurs de réussite de cette session. Vous êtes désormais munis de nouvelles compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication efficace, compétences qui, j’en suis convaincu, permettront à partir de maintenant, d’améliorer la qualité des plans et de stratégies de communication que vous serez appelé à élaborer et mettre en œuvre au sein de vos institutions et fonds respectifs”, dira-t-il.

S’adressant aux participants, Salif Sanogo s’est dit très fier d’être l’un des formateurs de cette session. “Merci au Fafpa pour la confiance et merci à mon compagnon de tous les jours Alfousseyni Sidibé. Des instants de partage et de bonheur. Et je suis toujours heureux d’apporter mon expertise. Ce fut des moments inoubliables durant les cinq jours de formation. Mon souhait est que ce genre d’initiative puisse se pérenniser. Et je peux dire que j’ai été fier d’être avec vous”, dira-t-il.

El Hadj A.B.H

