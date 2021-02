Le Premier ministre, chef du gouvernement, Moctar Ouane, a annoncé que des sanctions administratives et pénales seront prises contre les agents de l’Etat et les fonctionnaires des Collectivités qui ont délivré des permis d’occuper et des lettres d’attribution sur le domaine aéroportuaire. Des soucis pour le maire du district de Bamako, Adama Sangaré et d’autres serviteurs de l’Etat !

Lors du débat sur le Plan d’action du gouvernement devant le Conseil national de transition, le Premier ministre a annoncé des sanctions administratives et pénales contre les administrateurs et les élus qui ont délivré des permis d’occuper et des lettres d’attribution permettant à des citoyens de construire dans le domaine aéroportuaire. «Le domaine aéroportuaire est un domaine public inaliénable de l’Etat. Des sanctions administratives et pénales seront prises contre ceux délivrant des permis d’occuper et des lettres d’attribution (abaissement d’échelon des agents de l’Etat fautifs, révocation d’office des fonctionnaires des collectivités impliqués dans des malversations…)», a déclaré Moctar Ouane dont les propos ont été largement partagés sur les réseaux sociaux de la Primature.

Le chef du gouvernement, qui n’a pas cité de noms, aura-t-il le courage de passer du discours aux actes dans ce cercle mafieux, dont les ramifications sont au sommet de l’Etat ? Le Gouvernement va-t-il révoquer le maire du district de Bamako, Adama Sangaré dans les jours à venir ? Une autorité intérimaire y sera-t-elle installée jusqu’à la tenue des futures élections régionales ? Les administrateurs du District et du Cercle de Kati seront-ils rétrogradés comme annoncé?

Le Premier ministre Moctar Ouane sera jugé en fonction de sa capacité à respecter ses engagements. Selon l’écrivain Mansa Makan Diabaté, «un chef n’est pas obligé de dire tout ce qu’il va faire. Mais il est tenu de faire ce qu’il a promis».

CD

Commentaires via Facebook :