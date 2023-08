La direction nationale des domaines a une fois de plus réussi le pari d’atteindre ses objectifs de recettes. Le résultat affiché est de 109 % au titre du deuxième trimestre 2023. D’où une lettre de félicitation envoyée aux travailleurs et au directeur Abdoulaye Dicko par le nouveau ministre en charge des Domaines.

Le bond en avant se poursuit à la direction nationale des Domaines (DND). Au terme du deuxième trimestre, les recettes domaniales sont de 101 654 098 740 F CFA sur un objectif de 93 223 834 400 F CFA. Ce qui fait un taux de réalisation de 109 %. Cette performance est une nette amélioration par rapport au premier trimestre 2023 qui affiche un taux de 102 %.

Un motif réel de satisfaction du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines et de l’Aménagement du territoire, fraîchement nommé, Imirane Abdoulaye Touré. Il réussit ainsi et de fort belle manière son baptême de feu. « Je profite de cette occasion pour adresser à vous-même, au personnel de la direction nationale des domaines ainsi qu’à tous les services et structures d’appui à la mobilisation des recettes, ma profonde reconnaissance et mes vives félicitations », peut-on lire dans la lettre de félicitation.

Le ministre Touré a exhorté Abdoulaye Dicko et ses collègues à persévérer davantage dans cette dynamique de mobilisation des énergies et des ressources afin d’atteindre les objectifs globaux de recettes assignés à son département.

Il faut aussi rappeler que pendant toute l’année 2022, le service des domaines a régulièrement dépassé ses objectifs de recettes. Ce qui lui a valu les reconnaissances du président de la transition colonel Assimi Goïta et du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga en plus d’autres services de l’assiette.

Abdrahamane Dicko

