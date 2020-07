100 jours de rapt de Soumaïla Cissé : Les Maliens mobilisés pour son retour sain et sauf

L’esplanade de la bourse du travail a refusé du monde le jeudi dernier lors d’un grand rassemblement pour le retour sain et sauf de l’honorable Soumaïla Cissé qui a été enlevé depuis le 25 mars 2020 entre Koumaïra et Saraféré en pleine campagne législative dans la circonscription de Nianfunké. Cela fait maintenant 100 jours que personne ne connait ses ravisseurs.

Tous les partis politiques du Mali (majorité et opposition), la société civile, la famille fondatrice et les leaders religieux, les ministres sortant de l’ancien gouvernement étaient tous présents pour réclamer le fils de Nianfunké.

Pour la femme de l’honorable Soumaïla Cissé, Mme Cissé Assitan Traoré, Soumaïla a dit : « Assitan prépare le diner, je reviens, on va manger ensemble et malheureusement Soumaïla n’est pas encore revenu et mon diner est resté sans lui. Quant à elle, tout le monde est mobilisé pour le retour sain et sauf de son époux et a saisi cette occasion pour les remercier. Elle a lancé un appel aux ravisseurs que Soumaïla Cissé est un musulman, qu’ils le libèrent tout le Mali a besoin de lui pas sa famille seulement.

Selon le président de la jeunesse du parti URD Abdramane Diarra, on est aux 100 jours de captivité et de détention injuste de l’honorable Soumaïla Cissé, 100 jours très durs pour tous et certainement très dur pour l’élu de Nianfunké, 100 jours dans une gloire indescriptible car jusqu’à présent personne n’a revendiqué son enlèvement, on ne sait pas où il est détenu, dans quelle condition l’honorable vit, comment il va et pourquoi on le détient ? ‘’ Nous demandons à la communauté internationale de s’impliquer d’avantage auprès des autorités maliennes pour la libération immédiate de notre président l’honorable Soumaïla Cissé. L’épouse de l’honorable Soumaïla Cissé, ses enfants, petits fils, ses sœurs et frères sont particulièrement en train de vivre un moment indescriptible dans la douleur depuis 100 jours et comprennent que vous n’êtes pas seul dans ce combat, l’URD, l’ensemble du peuple malien sont à vos côtés et bientôt plaise à Dieu le chef de votre famille sera de retour’’ a souhaité le président de la jeunesse de l’URD. Il a envoyé un appel aux ravisseurs de l’honorable Soumaïla Cissé en leur disant que l’homme qu’il détienne est un grand fils du Mali, un grand patriote, un bon musulman, un bon chef de famille et un homme durant toute sa vie a passé son temps à servir son pays. ‘’ Soumaïla Cissé n’a rien fait de mal pour se retrouver dans la situation difficile dans laquelle il se retrouve. C’est pour quoi je demande de puiser en vous, votre intelligence de laisser rentrer immédiatement l’honorable Soumaïla Cissé et sans condition et cet appel touchera des hommes sensibles et nous resterons à jamais engagés à côté de vous l’honorable et la jeunesse malienne ne vous oubliera jamais’’ a conclu M. Diarra.

La cérémonie a été clôturée par une grande bénédiction faite par Soufffi Bilal Diallo en espérant le retour imminent de l’honorable Soumaïla Cissé sain et sauf.

Diak

