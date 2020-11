41è session du Comité de suivi de l’Accord: Insuffler un nouvel élan au processus de paix

Redynamiser le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR), accélérer les réformes politiques et institutionnelles, soutenir les actions de développement et relancer le chantier de la réconciliation nationale: tels sont les axes prioritaires du gouvernement dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d’Alger dans cette période particulière de la Transition.

Ce rappel a été fait, hier au siège de la Minusma, par le Premier ministre, Moctar Ouane lors de la 41è session du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation (CSA).

Dirigée par le président du CSA, par ailleurs ambassadeur de l’Algérie au Mali, Boualem Chébihi, cette rencontre a enregistré la présence des membres du gouvernement, des représentants des mouvements signataires de l’Accord et des membres du corps diplomatique present dans notre pays . Cette session qui intervient après plusieurs mois de suspension due en grande partie au contexte sociopolitique de notre pays, a noté la présence des femmes issues des parties signataires de l’Accord.

D’après le Premier ministre, la mise en œuvre de l’accord a enregistré quelques lenteurs et révèle l’insuffisance de dividendes concrets pour les populations, sur fond de dégradation de la situation sécuritaire. Pour Moctar Ouane, le moment est sans doute venu d’insuffler un nouvel élan au processus de paix. Depuis leur mise en place, at-il rappelé, les organes de la Transition ont, à plusieurs reprises, rédiger leur attachement indéfectible à ce processus. La mise en œuvre intelligente et diligente du document, a indiqué le chef du gouvernement, figure en bonne place dans la feuille de route de la transition adoptée à l’issue des concertations nationales des 10, 11 et 12 septembre derniers. «Elle demeurera une priorité pendant la Transition», un assuré Moctar Ouane.

