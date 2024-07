Aux portes de l’Algérie, les Forces armées maliennes (FAMA) ont infligé plusieurs pertes aux groupes armés basés à Tinzaouten. Selon le communiqué des FAMA, une vingtaine de terroristes ont été tués ainsi que plusieurs véhicules et une importante quantité de matériels de guerre détruits. Cette percée illustre l’engagement des FAMa à recouvrir l’entièreté du territoire national.

Après la reprise et le contrôle, le lundi 22 dernier juillet 2024, de la localité d’In-Afarak, les forces armées maliennes dans leur mission de reconquête et de sécurisation du territoire, ont continué sur leur progression vers les derniers kilomètres dans la localité de Tinzawaten qui les séparent de la frontière algérienne. L’objectif : déloger des groupes armés qui y sont basés après leur fuite à Kidal. parmi lesquels, les rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad. Cette localité est le village d’origine de Iyad Ag Ghaly, recherché par les autorités maliennes, le gouvernement américain et la Cour pénale internationale pour ses exécutions contre les civils.

Ce jour, les forces armées maliennes, conformément aux orientations de la hiérarchie militaire, ont riposté à l’attaque les rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad allié des terroristes, qui, durant des années, imposent leurs diktats aux populations civiles. Après plusieurs heures de combat, ce groupe séparatiste considéré par les autorités maliennes des terroistes a subi des pertes d’énormes, indique le communiqué des FAMA.

En effet, dans un communiqué daté du jeudi 25 juillet 2024, l’État-major général des Armées rassure le peuple, dont le soutien ne lui a jamais fait défaut, sur la mission de reconquête et de sécurisation du territoire ainsi que la protection des populations et leurs biens. Selon l’État-major général des Armées, une patrouille des FAMa dans la zone de Tinzaoutène, à la frontière algérienne a été attaquée par les groupes terroristes. Lors de cet affrontement, au moins une vingtaine de terroristes ont été tués. De même, ils ont enregistré de nombreuses pertes matérielles avec une importante quantité de moyens de guerre détruits.

Cependant, du côté de nos FAMA, deux soldats ont perdu la vie,10 blessés, 2 blindés et 2 Pick up hors service.

Après la chaude journée, le lendemain, les FAMA qui tiennent à ce que l’autorité de l’Etat s’applique sur l’ensemble du territoire national, ont repris les offensifs « avec des frappes chirurgicales contre les positions » des ennemis. Dans cette zone, les groupes terroristes jouent leur va-tout parce que c’est leur dernier retranchement dans la zone limite avec l’Algérie qui, selon des sources, a fermé ses frontières.

Evaluant la situation sur le terrain qui ‘‘reste un bastion où ont convergé les terroristes et les trafiquants de tous genres… les unités FAMa en patrouille dans le secteur de Tinzaoutene depuis 3 jours, ont amorcé leur mouvement rétrograde’’, laissant les vecteurs aériens FAMA traiter avec succès cinq cibles terroristes.

Suite aux violents combats qui les ont opposés ce vendredi 26 juillet 2024 à la coalition des terroristes et narcotrafiquants de tous acabits, ‘‘l’Etat-Major Général des armées salue et magnifie la bravoure et le professionnalisme des unités engagées malgré les pertes humaines et matérielles’’. Pour la suite des opérations, il invite ‘‘les populations de se départir des positions terroristes pour prévenir les dommages collatéraux’’.

Ces affrontements interviennent alors que la transition est engagée dans un processus de réconciliation nationale et de paix suivant les conclusions du Dialogue inter-Maliens. Certaines de ses résolutions encouragent les discussions avec les groupes terroristes et leurs chefs en l’occurrence Iyad Ag Ghali et Amadou Kouffa et des séparatistes comme Bilal Ag Achérif, Alghabass INTALLA, Fahad Ag Almahmoud, entre autres. Cependant, le ministre de la réconciliation, le Colonel major Ismaël WAGUE, estime que le processus ne cautionnera pas l’impunité. Selon lui, tous ceux qui ont du sang malien sur leurs mains devraient être payé de leur crime devant la justice. Ce qui est aussi certain, ces affrontements réduisent la chance d’établir les connexions d’échanges et de discussions pour faire la paix et la réconciliation nationale. Or, il est une évidence que les victoires militaires, seules, ne sont pas suffisantes pour parvenir à une paix durable.

En outre, l’Etat-Major Général des armées a communiqué sur l’accident d’hélicoptère de type Mi-24 appartenant aux FAMa à Kidal qui n’a rien à voir avec les opérations en cours à Tinzaoutène. L’hélicoptère a été endommagé, mais aucune victime n’est à déplorer, ni au sol, ni parmi les occupants de l’appareil. L’Etat-Major Général des armées saisit encore cette occasion pour rendre hommage à la bravoure, à l’engagement, et surtout au professionnalisme des FAMa, dans la gestion exemplaire de cet incident survenu le vendredi 26 juillet 2024 dans la ville de KIDAL.

PAR SIKOU BAH

