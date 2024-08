Depuis quelques jours, les Forces armées maliennes sont engagées dans une bataille pour la libération de la localité de Tinzaoutène où les terroristes ont trouvé refuge après avoir fui Kidal. Après le communiqué de ce lundi 29 juillet de l’état-major général des armées faisant le point de la situation et qui rassure par la détermination des FAMa à infliger une correction exceptionnelle aux forces du mal, les messages de soutien ont fusé de partout. Des états-majors des partis politiques et des organisations de la société civile ont exprimé leurs soutiens aux FAMa à travers des communiqués. Nous vous livrons les contenus de certains communiqués que nous avons pu rassembler.

Le M5 RFP : « Les FAMa attaquée par des terroristes à la solde de l’Algérie, de l’Ukraine et des pays de l’OTAN »

C’est avec une attention particulière que nous suivons l’évolution de la situation militaire à Tinzaouetene à la frontière de l’Algérie où nos forces armées patriotiques sont victimes d’une agression sans commune mesure par une horde de terroristes à la solde de l’Algérie, de l’Ukraine et des pays de l’OTAN.

Cet acte ignoble et indigne traduit la volonté de l’Algérie et de ses complices d’empêcher par tous les moyens le peuple malien d’exercer sa souveraineté pleine et entière sur l’ensemble de son territoire national.

Depuis le rejet par les autorités maliennes de l’accord pour la paix issu du processus d’Alger ce pays que nous avons soutenu durant sa guerre de libération contre le colonialisme français s’est érigé en plaque tournante du terrorisme au nord Mali.

Face à cette situation délicate nous exprimons notre soutien total et indéfectible à nos forces armées patriotiques dans leur lutte héroïque pour la défense de la patrie et saisissons l’occasion pour dénoncer l’alliance d’un pays fantoche comme l’Algérie aux côtés des forces impérialistes de l’OTAN pour agresser le peuple malien.

Nous profitons de la présente pour adresser notre entière soutien au gouvernement de la transition, au peuple malien et à tous les patriotes africains dans cette lutte pour la liberté, la souveraineté et la dignité.

Paris, le 30 juillet 2024

La Présidente

Assitan Diallo.

Moussa Mara demande d’engager toutes initiatives d’unité des forces vives

Je suis avec attention la situation sécuritaire difficile dans la Région de Kidal, particulièrement ces derniers jours dans la zone de Tinzaouaten.

J’exprime mon soutien indéfectible à nos forces armées dans leur combat pour instaurer et renforcer le contrôle de l’Etat sur l’ensemble de notre territoire. Je présente mes sincères condoléances aux familles de nos valeureux FAMA tombés sur le champ d’honneur et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Je demande aux autorités du pays d’engager toutes initiatives d’unité des forces vives du pays en ces moments particulièrement sensibles de notre vie nationale et de travailler à recoudre les fils d’un dialogue sincère et efficace entre tous les enfants du Mali.

Le SYNAFOMA apporte son soutien indéfectible aux FAMa

C’est avec une grande attention que le SYNAFOMA suit la situation sécuritaire à TINZAWATENE caractérisée par un violent affrontement entre les Forces Armées Maliennes (FAMA) et les groupes armés terroristes du CSP comme l’indique le Communiqué de l’Etat-Major des Armées.

En cette douloureuse circonstance, le BEN SYNAFOMA apporte son soutien indéfectible aux Forces Armées Maliennes dans leur lutte noble de recouvrement de l’intégralité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens.

Par ailleurs, le SYNAFOMA adresse aux familles des victimes tombées dans le champ d’honneur ses sincères condoléances. Que leurs âmes reposent en paix et prompt rétablissement aux Blessés.

Qu’Allah dans sa miséricorde apaise notre Chère patrie.

Unis, nous vaincrons

S/C Seran SACKO

Secrétaire Administratif BEN SYNAFOMA

Porte-parole

La CODEM demande d’explorer d’autres pistes pour le retour de la paix

C’est avec consternation que le Parti Convergence pour le Développement du

Mali (CODEM) a appris à travers le communiqué de la DIRPA du 29 juillet 2024, les pertes en vies humaines et matériels dans les rangs de notre vaillante armée lors d’une patrouille de sécurisation dans les environs de TINZAWATEN les 25, 26 et 27 juillet 2024.

Le Parti présente ses condoléances aux familles endeuillées, aux FAMA, à toute la nation, prie pour le repos de l’âme des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Aussi, en plus de la consolidation de l’aspect militaire indispensable pour la sécurisation des personnes et leurs biens ainsi que la sauvegarde de l’intégrité territoriale, CODEM exhorte les autorités à explorer d’autres pistes permettant le retour de la paix et la stabilité à travers tout le pays.

CODEM condamne le terrorisme sous toutes ses formes et réaffirme son soutien indéfectible à nos forces armées de défense et de sécurité.

Dans l’esprit d’une communion générale autour de toutes les victimes civiles et militaires sur l’ensemble du territoire, CODEM suggère aux autorités de décréter un deuil national.

Bamako, le 30 juillet 2024

POUR LE BUREAU NATIONAL

Lamine DIALLO

Secrétaire à la Communication

La FEMAFOOT exprime sa consternation et sa tristesse

C’est avec consternation et tristesse que nous avons appris, à travers le communiqué de l’Etat-major Général des Armées, l’attaque des Groupes Armés Terroristes contre nos forces de défense, ayant occasionné des pertes en vies humaines et matérielles.

Cette situation ne peut laisser indifférent aucun malien digne de ce nom.

Aussi, le président, les membres du comité exécutif et toute la famille du football de notre pays, condamnent énergiquement ces actes ignobles et barbares.

Par la même occasion, nous réaffirmons notre soutien sans faille à notre armée nationale dans son œuvre salvatrice, pour la conquête et la sauvegarde de l’intégrité territoriale de notre cher pays le Mali.

Vive les FAMAS dans un Mali uni, indivisible et prospère.

Bamako, le 30 juillet 2024

P/ LE COMITE EXECUTIF

L’URD demande de décréter un deuil national

L’Union pour la République et la Démocratie (URD) a suivi avec une très grande préoccupation les événements survenus à Tinzaouatene entre nos vaillantes Forces Armées Maliennes (FAMas) et les Groupes Armés Terroristes.

Cette situation survenue à Tinzaouatene est une manifestation supplémentaire de cette cabale orchestrée contre le peuple malien en général et nos braves FAMas en particulier, par une coalition de forces terroristes de la sous-région et leurs soutiens étrangers.

Les informations officielles fournies par l’État-Major des Armées font cas d’un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles.

L’URD salue la mémoire de nos braves soldats tombés en défendant la patrie et adresse ses condoléances les plus émues à leurs familles.

L’URD adresse ses sincères souhaits de prompt rétablissement à tous les blessés.

LURD condamne avec la dernière énergie la guerre communicationnelle que subit notre pays à travers différents réseaux sociaux et certains médias étrangers dans un dessein funeste de saper le moral de nos FAMas et une vaine tentative de déstabiliser notre pays.

L’URD invite les autorités de la Transition à décréter un deuil national à la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ de l’honneur à Tinzaouatene,

LURD réitère son soutien indéfectible à nos vaillantes Forces Armées.

Qu’Allah bénisse le Mali !

L’Adéma-PASJ salue le dévouement des FAMa

Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) exprime son soutien total et sa solidarité aux Forces Arillées Maliennes (FAMA) à la suite des récents affrontements survenus à Tinzawaten.

L’Adéma-PASJ salue le courage, le dévouement et le professionnalisme de nos soldats qui, au quotidien, défendent l’intégrité territoriale, la sécurité et la paix dans notre cher pays.

Les événements de Tinzawaten nous rappellent les sacrifices constants que nos militaires consentent pour protéger nos citoyens.

L’Adema PASJ présente ses sincères condoléances aux familles des soldats tombés au combat, partage leur douleur et leur tristesse et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

En ces moments critiques, l’Adéma-PASJ appelle à l’unité nationale, à la solidarité et à la cohésion sociale.

Il est impératif que tous les citoyens maliens, au-delà des clivages politiques, se mobilisent pour soutenir nos forces armées dans leur mission sacrée.

L’unité nationale est notre meilleure arme pour surmonter les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés.

L’Adema PASJ réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement du Mali.

L’Adéma-PASJ exhorte la communauté internationale, notamment les partenaires sincères du Mali, à apporter son soutien et son accompagnement à notre pays dans la lutte contre les menaces terroristes qui ne connaissent aucune frontière.

Que Dieu bénisse le Mali et protège nos forces armées.

Bamako, le 29 juillet 2024

Le Comité exécutif

Le Président

Abdel Karim KONATÉ

Le FISPA demande la mobilisation générale

Le Front International des Sociétés civiles Panafricaines (FISPA) bureau du Mali fidèle à son combat de libération de l’Afrique et singulièrement du Mali du joug néocolonialiste, se réjouit de l’accomplissement par les FAMA de leur mission régalienne dont entre autres : La Défense de la patrie, la protection des personnes et de leurs biens.

Le FISPA compte tenu du travail remarquable de nos FAMA sur le terrain, réaffirme son soutien et en appelle à une union sacrée de tous les fils du pays autour des autorités et de l’armée.

L’heure est grave car nos FAMA sont rentrées dans une nouvelle phase de la guerre contre les terroristes qui faut-il le rappeler, prend une nouvelle tournure avec la bataille héroïque et victorieuse menée dans la zone de Tinzawatene ces dernières heures.

Le FISPA en appelle à la mobilisation générale afin d’encourager nos FAMA pour une victoire finale contre les envahisseurs de la Nation.

Unis, nous réussirons !

Fait à Bamako le 30 juillet 2024

Le Président

Bokari Dicko

La LC condamne les agissements criminels des terroristes

Le Parti La Convergence a appris avec une grande consternation, à travers un communiqué de l’Etat-major Général des Armées, l’attaque terroriste lâche et barbare contre l’unité de nos FAMA dans les secteurs d’In-Farak et de Tinzawatene.

La Convergence «L.C» condamne avec la dernière rigueur les agissements criminels des groupes terroristes et de tous leurs soutiens.

La Convergence «L.C» tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et à l’ensemble des FAMa.

La Convergence «L.C» rassure les FAMa de son soutien indéfectible dans leur noble mission de défense de la Mère Patrie.

La Convergence «L.C» exhorte les autorités de la Transition à mettre tout en œuvre pour traquer les terroristes et les mettre à la disposition de la justice pour qu’ils rendent compte de leurs actes odieux.

La Convergence «L.C» appelle le peuple malien à l’union sacrée et à la solidarité sans faille autour des FAMa.

LA CONVERGENCE «LC»

Le Mali, notre raison d’être !