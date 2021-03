Mali : 11 militaires tués dans une embuscade tenue par les groupes terroristes à Tessit

L’armée malienne à nouveau endeuillée par une énième attaque des groupes obscurantistes qui sévissent dans le nord du pays. En début de semaine, exactement le lundi 15 mars 2021 vers 13 heures, une équipe de relève du poste de sécurité de Tessit, localité située dans le cercle d’Asongo dans le grand Nord du Mali, est tombée dans une nouvelle embuscade tendue par les groupes terroristes. Selon un communiqué de l’Etat-major général des armées maliennes, des responsables de cette forfaiture s’élevait à une centaine d’hommes lourdement armés et se déplaçant à bord de Pick-up et des motos.

Le bilan en perte de vies humaines et les dégâts matériels sont lourds. L’Etat major fait état de 11 militaires maliens tués, 11 portés disparus, 14 blessés dont 8 cas graves et 3 véhicules détruits côté de l’armée malienne. S’agissant de l’ennemi, le communiqué indique que 7 corps des groupes terroristes ont été retrouvés sur le terrain certainement par les équipes de renforts.

L’Etat –major ajoute qu’aussitôt l’embuscade perpétrée, une compagnie a été envoyée sur les lieux pour le ratissage, puis procédé à l’évacuation des blessés par les avions de la MINUSMA vers les structures de prises en charges. Les opérations de ratissage, selon un communiqué, ont été menées par les Forces armées maliennes qui étaient soutenues par deux hélicoptères de la force Barkhane.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

