Mali : 46 terroristes neutralisés par l’armée dans la ville de Bourem et alentours

« 46 terroristes neutralisés identifiés dont 03 responsables à Bourem et alentours, plus de 20 pick-up détruits et 10 militaires maliens tués », tel est le bilan des accrochages qui ont opposés durant toute la journée d’hier les forces armées maliennes et les groupes terroristes dans la ville de Bourem et alentours.

Selon l’État-major Général des Armées, c’est aux environs de 09h20 que les Forces armées maliennes ont repoussé une attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à bord et Motos dans localité de Bourem. L’armée indique que c’est grâce aux renseignements précis que des actions aéroterrestres ont été menées pour mettre en échec cette attaque. « Les terroristes rescapés en débandade dans leur fuite se sont repliés vers le Nord dans les secteurs de Agamor et Almoustarat en abandonnant plusieurs compagnons », a indiqué le communiqué de l’Etat –major, informant que les opérations de ratissage sont toujours en cours.

Toujours dans la même journée du mardi 12 septembre 2023, les frappes de l’aviation de l’armée malienne ont ciblé un regroupement de véhicules terroristes au Nord-Est de Bourem qui, selon le communiqué de l’armée, était en phase de préparation d’attaques contre les positions des forces de défense et les civils dans ledit secteur. Dans les mêmes alentours, d’autres frappes ont permis d’anéantir le mouvement d’une seconde colonne de véhicules en direction de Bourem. L’armée fait état d’un bilan de 46 terroristes neutralisés et 20 pick-up détruits. Les Forces Armées Maliennes estiment qu’elles combattront des terroristes sans foi ni loi qui s’évertuent à s’attaquer sans réserve à des civils sans défense.

En début de la journée du mardi, plusieurs responsables des groupes armées rebelles du nord signataires de l’accord d’Alger avaient multiplié les déclarations sur les réseaux sociaux et dans les médias étrangers que leurs combattants sont entrés en position de force dans la ville de Bourem après d’intenses combats. A bord de plusieurs pick-up, selon plusieurs sources concordantes, ils ont tenté de reprendre le contrôle de la ville de Bourem à l’armée régulière. Le porte-parole du Cadre Stratégique Permanent de la coordination des mouvements de l’Azawad, Mohamed El Maouloud Ramadane, a confirmé l’existence « d’intenses combats » entre l’armée malienne et les mouvements armés. La hiérarchie de l’armée malienne refuse pour l’instant d’appeler les groupes armés neutralisés « des ex-rebelles » et les qualifie de « terroristes ».

Le processus de retrait des casques bleus de la MINUSMA dans les régions du Nord du Mali a favorisé la reprise des hostilités entre les groupes armés rebelles et l’armée malienne. Les deux parties se discutent le contrôle des anciennes emprises de la MINUSMA. La CMA n’entend pas se laisser faire et estime qu’en vertu des arrangements de 2014 et 2015, ces zones devraient revenir sous son contrôle. Toute chose que l’armée malienne ne veut non plus entendre et réaffirme sa détermination à rétablir la souveraineté de l’Etat sur toute l’étendue du territoire. Plus la MINUSMA s’efface, plus les positions se radicalisent sur le terrain entre les ennemis d’hier, mettant le fragile accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger. Lequel avait permis en 2015 d’instaurer un cessez-le feu entre les groupes rebelles et l’armée malienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

