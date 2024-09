Mali : Attaques terroristes à Bamako : Condamnation unanime

Suite à l’attaque barbare qui a été visé, mardi dernier, l’école de la gendarmerie à Faladié et la base militaire se trouvant à l’aéroport, des réactions fusent de partout. Partis politiques, associations et partenaires ont condamné ces actes ignobles des terroristes et apporté leur soutien au Mali

Le parti Convergence pour le développement du Mali (Codem) condamne l’attaque terroriste du 17 septembre dernier. De ce fait, le parti réaffirme son soutien indéfectible aux Forces de défense et de sécurité « dans leur combat pour la sécurisation du pays ».

Dans la même veine, le Codem exprime sa solidarité avec toutes les victimes du terrorisme. Du coup, la formation politique prie pour le repos de l’âme des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Dans le souci de l’apaisement et de sécurisation de l’ensemble du territoire national afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens, elle invite le peuple à rester vigilant et à soutenir les Forces armées maliennes (FAMa). Son président, Housseini Amion Guindo, apprécie l’intervention des forces de l’ordre.

De même, l’ancien Premier ministre Moussa Mara a eu connaissance avec stupéfaction des attaques terroristes sur «des sites sensibles de notre capitale ce mardi». Il condamne avec la dernière rigueur cet acte insouciant et demande à tous nos compatriotes à ne céder ni à la panique ni aux amalgames destructeurs de notre cohésion sociale. Pour le président d’honneur du parti Yelema, le Mali a besoin de tous ses enfants et toutes ses communautés unis au service de sa stabilité et de son succès. Moussa Mara salue la promptitude de la réaction des Forces armées maliennes. Selon lui, cela a permis de contrecarrer le dessein funeste de cette entreprise.

ENGAGEMENT COLLECTIF- De son côté, l’Alliance pour la démocratie au Mali/Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma/PASJ) condamne fermement cette attaque lâche et barbare perpétrée contre l’école de la gendarmerie à Faladié. «Cet acte ignoble constitue une atteinte inacceptable à la paix et à la stabilité de notre pays», ajoute le communiqué du parti. Il exprime toute sa solidarité à nos Forces de défense et de sécurité qui continuent de se battre avec bravoure pour protéger notre nation contre ces menaces.

«Il est impératif que toutes les composantes de la nation, au-delà des divergences politiques, se rassemblent pour faire front commun contre le terrorisme et les tentatives de déstabilisation», exhorte le parti de l’Abeille, tout en soutenant que la sécurité et l’avenir du Mali nécessite un engagement collectif. Pour l’Adéma, chaque acteur politique comme de la société civile, doit jouer son rôle dans la préservation de la paix. C’est pourquoi, le PASJ exhorte les autorités maliennes à renforcer la collaboration avec « l’ensemble des partis politiques » pour élaborer des réponses fermes et concertées face à ces défis. Ainsi, souligne la formation politique, «nous pourrons triompher des forces qui cherchent à diviser et détruire notre pays».

Pour sa part, la Fondation Mohammed VI pour la paix et la tolérance au Mali reconnaît que les FAMa se battent nuit et jour pour garantir la sécurité et la stabilité de notre pays. Elle réitère son soutien indéfectible aux autorités de la Transition dans leur noble mission de protection des populations et de lutte contre le terrorisme. La Fondation «appelle toutes les communautés à faire preuve de calme et à renforcer leur collaboration avec les FAMa pour que la paix et la sécurité puissent prévaloir».

Abondant dans le même sens, le parti Nouvel espoir pour le Mali (Nema) condamne avec la dernière énergie ces attaques lâches qui, selon lui, n’entameront aucunement la détermination des FAMa dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. «Nema salue le sacrifice, le professionnalisme et la riposte énergique des FAMa, ayant permis de repousser l’attaque et de neutraliser les assaillants», poursuit le communiqué signé par le vice-président Cheick Oumar Konaté.

En plus, l’Association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l’environnement condamne fermement cet acte barbare, tout en invitant les Maliens à l’union sacrée face à ces violences. «Nous appelons les autorités à redoubler d’efforts pour assurer la sécurité, tout en intensifiant la lutte contre les causes profondes de l’extrémisme, telles que la pauvreté et l’exclusion sociale», indique le communiqué signé de son président Moussa Traoré Bill. . Par ailleurs, l’Alliance démocratique du peuple malien (ADEPM) félicite les FAMa pour leur professionnalisme ayant permis de maîtriser la situation et de mettre la main sur plusieurs terroristes.

Compte tenu de la situation sécuritaire, le parti invite le gouvernement à décréter l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national. Aussi, suggère-t-il de décréter la mobilisation générale conformément à l’article 24 de la Constitution. L’ADEPM, par la voix de sa vice-présidente Aminata Sangaré, propose également le déplacement urgent des déplacés de Faladié sur un nouveau site et l’installation de drones de surveillance dans des zones stratégiques.

La Délégation de l’Union européenne au Mali (DUE) condamne fermement l’attaque terroriste qui a frappé Bamako ce mardi. Suite à cet évènement, la DUE exprime toute sa solidarité au peuple malien. Elle a saisi l’occasion pour adresser ses condoléances aux proches des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

L’ambassadeur de Turquie au Mali, Efe Ceylan, déclare que son pays condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée à Bamako ce 17 septembre. «Nous continuons à soutenir le gouvernement et le peuple maliens dans leur lutte contre le terrorisme», précise le diplomate Turc. Et de conclure : «Nous réaffirmons notre solidarité et notre coopération avec la République du Mali.»

Namory KOUYATE

Commentaires via Facebook :