Le Danemark a déployé un contingent de 100 soldats au Mali dans le cadre du renforcement de l’unité de forces spéciales européennes « Takuba » pilotée par la France, a annoncé mardi la Défense danoise dans un communiqué.

Le ministère danois de la Défense explique que la mission du contingent vise « à stabiliser le Mali et certaines parties de la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso et d’assurer la protection des civils contre les groupes terroristes ».

Le Danemark est présent au Mali à travers 90 hommes, majoritairement des soldats d’élite et des chirurgiens militaires stationnés à Ménaka, dans le nord-est du pays.

Pour rappel, le déploiement avait été annoncé en avril dernier. Le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, avait affirmé que « la menace terroriste de l’organisation État islamique et d’Al-Qaïda reste importante. Ils veulent créer une oasis en Afrique de l’Ouest pour leur régime extrémiste de violence et de mort (…) Cela ne doit pas arriver ».

Jeppe Kofod avait souligné que « c’est pour cela que le Danemark renforce à présent sa participation avec des forces spéciales », sous réserve du feu vert du Parlement danois.

Ce contingent danois est arrivé au Mali alors que le gouvernement suédois prévoit de retirer ses 215 soldats en mission au Mali avait annoncé, vendredi dernier, Ann Linde, la ministre des Affaires étrangères.

Le gouvernement suédois a expliqué son choix par le déploiement des mercenaires russes de la société Wagner et le report des élections à 2025 par la “junte militaire au pouvoir” au Mali.

Ann Linde a assuré “posséder des preuves de la présence des mercenaires de Wagner au Mali”.

“Il est également clair que les autorités de la transition ne respectent pas les élections normales, et nous pensons que ceci peut avoir des conséquences sur nos soldats en mission, raison pour laquelle nous planifions de les retirer du Mali”, a-t-elle déclaré.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

