– Abdou Agouzer Maïga demande aux autorités maliennes de négocier sa libération.

L’ancien député malien, Abdou Agouzer Maïga, enlevé le 23 avril 2023 par le groupe terroriste Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM/Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans) est apparu, ce dimanche, dans une courte vidéo de 51 secondes datée du 26 mai courant.

Opérateur économique et ancien député élu à Koutiala au sud du pays sous les couleurs du Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR) , parti de l’actuel Premier ministre Choguel Kokala Maiga, Abdou Agouzer Maïga a été enlevé par un groupe d’hommes armés à bord d’un pick-up dans sa mosquée à Koutiala.

S’adressant, dans cet enregistrement, au président de la Transition le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, Abdou Agouzer Maïga affirme que sa vie est « en danger » et appelle les autorités à « tout faire pour sa libération ».

« Je suis Abdou, aujourd’hui je me trouve chez le JNIM Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans. Je m’adresse au président de la Transition le colonel Assimi Goïta et au Premier ministre Choguel Kokalla de tout faire pour négocier ma libération » a-t-il dit.

Et d’ajouter : « Je souffre de beaucoup de maladies et de la chaleur. Je souffre de maladies comme le glaucome, l’hypertension et le diabète, il faut tout faire pour négocier ma libération ».

Les enlèvements de personnes étrangères et locales sont fréquents au Mali, en proie à l’insécurité depuis 2012. Les ravisseurs demandent souvent des rançons contre la libération des personnes enlevées.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :