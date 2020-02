En marge du sommet de l’Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé lors d’un entretien exclusif diffusé sur France 24 et RFI l’ouverture d’un dialogue avec les chefs jihadistes Iyad Ag-Ghaly et Amadou Koufa.

” Parler avec les djihadistes et lutter contre le terrorisme n’est pas antinomique. J’ai le devoir et la mission aujourd’hui de créer tous les espaces possibles et de tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement possible“, a affirmé le Président IBK, qui annonce pour la première fois l’ouverture des négociations avec les chefs terroristes qui endeuillent de façon quotidienne le Mali.

Pour le Chef de l’Etat, le temps est venu de d’explorer certaines voies pour restaurer l’apaisement sur le territoire. Le Président de la République par intérim, Pr Dioncounda Traoré, avait été le premier officiel malien a annoncé en début de janvier l’ouverture du dialogue avec les deux Chefs terroristes.

Contrairement à lui, le Président IBK a confirmé les négociations avec ces deux chefs terroristes sans les citer nommément. Il rassure que cette tentative de discussion est nécessaire, mais il ne s’avoue pas du tout “pas naïf” quant aux intentions de Amadou Koufa et Iyad Ag Aghaly. ” Nous ne sommes pas des grands candides, mais nous ne sommes pas des gens obtus non plus“, a-t-il expliqué.

Alors que le Chef de l’Etat évoque dans cet entretien la nécessité de négocier avec ceux qui sèment la terreur dans notre pays depuis 2012, il ne rejette pas l’intervention de l’armée française dans le Sahel. Il n’a pas exclu une certaine « duplicité de la France », mais il a toutefois tenu à condamner les manifestations contre la présence française. ” Les manifestants sont anti-Maliens. Sans Serval, que serions-nous aujourd’hui ?”, s’est-il interrogé.

Ainsi, en encourageant la présence des forces étrangères aux côtés de l’armée malienne dans la lutte contre le terrorisme, le Président IBK a affiché son optimisme quant au maintien des militaires américains dans la région du Sahel. Pour lui, la présence de l’Amérique aux côtés de l’allié Français est plus que nécessaire face à des groupes terroristes de plus en plus aguerris et meurtriers.

En fin, il a annoncé le mouvement de l’armée malienne vers la ville de Kidal, une région qui échappe à son contrôle des autorités maliennes depuis 2014.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

