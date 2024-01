Mali : Lutte contre le terrorisme : Déluge de feu sur les bases des terroristes

Depuis un certain temps, les Forces armées maliennes (FAMa) ont adopté une nouvelle posture offensive dans la lutte contre le terrorisme. Elle consiste à rechercher et à détruire toutes les bases des terroristes retenus sur le territoire national, privé ainsi ces criminels de toute possibilité de réorganisation ou de planification d’attaque d’envergure. En tout cas, c’est le constat qui se dégage des différents communiqués publiés ces derniers jours par la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (Dirpa).

Celui publié hier en est une illustration parfaite. Les vecteurs aériens des FAMa ont procédé à des frappes dont la première a permis de détruire la base des terroristes et de neutraliser les ennemis de la paix à quelques kilomètres à l’est de Mourdiah (Région de Nara). L’annonce a été faite hier par la Dirpa, qui a indiqué que dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMa ont découvert le dimanche 31 décembre, la base des terroristes ayant attaqué la localité de Mourdiah.

Selon la source militaire, la seconde frappe toujours dans la même base au sud-ouest de Guiré a permis de détruire un véhicule pick-up, avant de neutraliser ses occupants. Le lundi 25 décembre, les FAMa avaient neutralisé plusieurs terroristes qui étaient en mouvement de réplique dans le secteur de Naouléna. Cette action est intervenue au cours de la riposte coordonnée des FAMa suite à l’attaque terroriste contre le camp de Mourdiah. La Dirpa souligne que le professionnalisme de l’Armée malienne a permis de rétablir sa position. Mais des dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines sont à déplorer de part et d’autre. Le service de communication de l’Armée précise que ces opérations ont permis aux FAMa de consolider leur position grâce au déploiement des forces spéciales et aux vecteurs aériens.

Des vecteurs aériens qui pilonnent sans cesse les nids terroristes pour une pacification totale de notre pays. Tard dans la soirée du samedi 30 décembre 2023, les appareils de surveillance des FAMa ont localisé un nombre important de terroristes qui s’entraînaient dans leur base aux alentours de Foita, non loin de la frontière mauritanienne.

Groupe qui sera observé des heures durant par les FAMa qui ne tarderont pas à désorganiser le dispositif. «À la suite de longues heures d’observation, les soldats ont détruit le véhicule de tête et celui de la logistique», souligne le communiqué. Très tôt vendredi 29 décembre 2023, des Groupes armés terroristes avaient effectué des tirs de mortiers en direction de la ville de Kidal. «Ils ont été immédiatement pris en chasse par un détachement FAMa.

La base a été détruite ainsi que de nombreux matériels par un groupe héliporté», souligne la source militaire qui joute que les vecteurs aériens ont, ensuite, procédé à deux frappes chirurgicales. La première au sud-est de Kidal, a permis de détruire de nombreux matériels précisément des véhicules, des armes, des munitions et des vivres. La seconde frappe qui a eu lieu toujours dans le même secteur a permis de neutraliser une quinzaine de terroristes camouflés sous deux arbres. L’Armée malienne rassure la population que la traque et la destruction des terroristes continueront jusqu’à la sécurisation complète de l’ensemble du territoire.

Il faut rappeler que la lutte contre le terrorisme s’est accumulée en 2023 à travers les différentes opérations initiées par les FAMa dont la plus récente est l’opération Dougoukoloko, dont l’objectif principal est le redéploiement des Forces armées sur toute l’étendue. du territoire national, suite au retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Grâce à l’acquisition des équipements légers et lourds, ainsi que des aéronefs, des drones et des radars, des centaines de terroristes ont été neutralisés sur l’ensemble du territoire national et d’autres ont été capturés et mis à la disposition de la justice. L’Armée a également détruit plusieurs bases de l’ennemi et récupéré des armes et munitions.

Dans son discours du nouvel an, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que la lutte contre les groupes terroristes se poursuivra jusqu’à la pacification totale du pays. «Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d’attendre à nos terres et à la vie de nos populations», a insisté le chef de l’État.

Le message du chef suprême des Armées est très clair. Comme en 2023, cette année, il n’y aura pas de répit dans la lutte contre les ennemis de la paix. Nos Forces de défense et de sécurité continueront à se battre jusqu’à la victoire finale. Il y va de la survie de notre pays.

Souleymane SIDIBE

