Le cercle de Bankass a été le théâtre d’une nouvelle attaque armée perpétrée par les hommes armés non identifiés, le dimanche dernier. Plus de 22 civils ont été tués dans ce village de Dembo Songo dans les environs de 16 heures.

Les détails de ce nouveau carnage contre les populations civiles du village de Dembo Songo Anna dans la commune de Dimbal, ont été rapportés par le Mouvement Patriotique pour l’Unité et la Sauvegarde du Cercle de Bankass. Le communiqué fait état d’un bilan de 26 civils tués dont 4 chasseurs.

Il nous revient que les 22 civils ont été tués alors qu’ils faisaient leurs travaux champêtres. Outre les victimes humaines, les habitants du village ont été également dépouillés de leurs animaux. « Le même jour, les terroristes ont également fait irruption dans le village de Sogou Droukoum et ont emporté tous les animaux du village », a indiqué le Mouvement Patriotique pour l’Unité et la Sauvegarde du Cercle de Bankass. D’autres sources locales affirment que les hommes armés non identifiés sont arrivés à bord des motos et dans toutes les directions créant une panique dans le village.

En condamnant cette énième attaque contre les populations civiles qu’il a qualifié « d’attaques barbares », le président d Abdalah Togo de MPUSCB a invité les autorités de la transition malienne à redoubler d’efforts afin de mieux sécuriser les populations et leurs biens. « Le cercle de Bankass est régulièrement endeuillé par les groupes terroristes », remarque Monsieur Abdalah Togo, qui a réitéré l’appel au démantèlement de toutes les bases terroristes dans la région de Bandiagara. Au moment où nous mettons cette information en ligne aucun communiqué officiel n’avait encore confirmé cette attaque ni donné de bilan. De juin 2024 à nos jours, plus d’une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort dans les différentes attaques terroristes perpétrées par les groupes armés non identifiés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

