Au moins quatre éléments des forces armées maliennes et un charretier civil de passage ont trouvé la mort, dimanche, et 3 autres porteurs d’uniformes ont été blessés, dans une embuscade contre une mission de sécurisation de la route Kwala-Mourdiah, dans la région de Nara au sud du pays, a indiqué l’armée malienne sur sa page Facebook. Quinze ”terroristes” ont été neutralisés, selon la même source.

« Attaque terroriste contre une mission de sécurisation de la route Kwala-Mourdiah. Cela s’est passé ce matin vers 09h10 sur l’axe Gomitra-Kwala », a déclaré l’armée.

Pour le bilan, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) a annoncé « 05 morts côté ami, dont un charretier civil de passage, 03 blessés et 02 véhicules détruits ».

Elle précise, par ailleurs, que « des unités terrestres et l’aviation ont été vite engagées dans la zone pour des ratissages et des interventions aériennes, dont le bilan fait état de 02 véhicules traités et 15 morts côté terroristes ».

Pour rappel, le 10 janvier courant, 14 soldats ont été tués, dans deux attaques complexes aux multiples engins explosifs improvisés, entre Dia et Diafarabé en premier temps et entre Koumara et Macina en un deuxième temps, dans le centre du pays, selon un communiqué officiel de l’armée malienne.

La même source avait annoncé que « des renforts terrestres ont été déployés dans la zone, suivis de ratissage avec un bilan de 17 corps de terroristes abandonnés sur les lieux ».

Le Mali avait basculé dans l’insécurité depuis 2012 et malgré le déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s’est pas stabilisée.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

