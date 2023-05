La localité de Ménaka, située au nord du pays, fait l’objet de fausses informations, depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux et certaines chaînes internationales. Il s’agit notamment de l’intox faisant croire à l’encerclement de la ville par les groupes armés terroristes (GAT). A cet effet, le PCIAT-EST de l’Opération “Maliko” a approché, du 22 au 26 avril 2023, les autorités administratives, traditionnelles, les citoyens lambda et les FAMa sur place pour témoigner de la réalité sur le terrain.

C’est dans ce contexte que le Gouverneur de la région de Ménaka, le Colonel-major Issa Tembiné a décidé d’entreprendre plusieurs démarches tendant à rassurer la population et les autorités nationales que la ville de Ménaka est entièrement sécurisée. Il a aussi rassuré que les différentes entrées de la ville sont ouvertes et la population peut vaquer tranquillement à ses occupations. Car, le commerce n’est pas interrompu et les véhicules qui desservent la ville rentrent et sortent de la ville en toute sécurité. Ce, malgré la présence de l’EIGS et EGIM dans la région et qui se livrent à des représailles sur les civils, avec à la clé des enlèvements de bétails dans certains villages, loin de la ville. Le Gouverneur a saisi l’occasion pour remercier les FAMa pour les efforts engagés dans la sécurisation des personnes et leurs biens à travers entre autres les opérations de patrouilles urbaines et rurales de grande envergure, les escortes des véhicules des particuliers et de transport sont régulières ainsi que des fouilles permanentes. Avant d’inviter la population à rester sereine et d’éviter de relayer les fausses informations. Au nom des légitimités traditionnelles, le Chef de village de Ménaka, Moussa Thiegoum Maïga a salué les efforts des autorités de la Transition en faveur de la paix et de la sécurité dans sa localité. Par ailleurs, il s’est réjoui de la mobilité constante des FAMa pour la quiétude des populations dans la région. Selon lui, les populations locales accordent inlassablement leur soutien aux Forces de Défense et de Sécurité de notre pays. Le Coordinateur des FAMa par intérim, le Commandant Guedjouma Koné, a rappelé que les missions régaliennes de l’Armée demeurent les mêmes à savoir la défense du territoire, la sécurisation des personnes et de leurs biens. D’ailleurs, faut-il noter qu’une opération de grande envergure a été menée le 23 avril 2023 et a sillonné les villages de Tinghassan, Tinfadimata, Tamazougt et Chimame dans la Commune de Tindermane. Des fouilles à Chimame, village situé à 45km de Ménaka, ont permis d’interpeller 12 suspects et de récupérer des armes de guerre notamment, un PKM, deux AK47, des chargeurs, deux téléphones satellitaires, des grenades, des munitions, une carabine chinoise et des effets militaires. Il a saisi l’occasion pour visiter les check- points et inviter ses éléments à plus de vigilance, d’engagement et de détermination tout en leur transmettant les messages d’encouragement des autorités de la Transition.

Boubacar PAÏTAO

