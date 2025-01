Nioro du Sahel : Une trentaine de terroristes neutralisés par les FAMa

Plusieurs armes : 19 pistolets mitrailleurs AK 47, trois mitrailleuses PKM, une lance-roquette anti char (LRAC) et une importante quantité de munitions ont été récupérées

Les Forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé, une attaque terroriste complexe perpétrée dans la nuit du lundi 6 janvier dernier par les Groupes armés terroristes (GAT), dans la ville de Nioro du Sahel. La réaction immédiate de nos soldats a permis la neutralisation d’une trentaine de combattants terroristes et la destruction ainsi que la récupération d’une quantité importante de matériels de guerre, a annoncé hier, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) sur ses plateformes numériques.

«L’État-major général des Armées informe l’opinion nationale que les FAMa ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste dans la localité de Nioro du Sahel lundi aux environs de 22h00», indique le communiqué. Selon la source sécuritaire, les terroristes infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes se sont attaqués à certains points sensibles de la ville. La promptitude des actions FAMa a fait échec à leurs projets criminels.

Le bilan provisoire fait état de 30 terroristes neutralisés et plusieurs armes récupérées. Il s’agit de 19 pistolets mitrailleurs AK 47, trois mitrailleuses PKM, une lance-roquette anti char (LRAC) et une importante quantité de munitions récupérée. Le calme est revenu dans la ville et la situation est sous contrôle des FAMa qui suivent le ratissage.

Le commandement militaire présente ses condoléances à la famille du militaire mort au combat, avant de saluer le professionnalisme des unités engagées tout en minimisant les dommages collatéraux. Dans un autre communiqué en date du même mardi, l’État-major général des armées a souligné que les FAMa en collaboration avec les forces partenaires de l’AES (Confédération des États du Sahel) maintiennent le rythme des destructions des moyens logistiques du GAT. .

Ainsi, le 6 janvier dernier, sur la base de renseignements, une mission de reconnaissance offensive des forces de l’AES a localisé et identifié des véhicules et stocks de carburant aux alentours de la localité de Douna, non loin de Boulkessi, dans la Région de Mopti. «Ces équipements et installations ont été successivement ciblés et détruits avec efficacité grâce à une action coordonnée d’une extrême précision», explique la source militaire.

La hiérarchie militaire rassure les populations de l’AES que la dynamique offensive se poursuit jusqu’à l’épuisement total des soutiens et financements des terroristes et groupes criminels organisés.

Aboubacar TRAORE

