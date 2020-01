Comment expliquez-vous le développement et la multiplication de ces mouvements insurrectionnels ?

Cela tient avant tout à la gouvernance des sociétés sahéliennes et leur incapacité à y garantir la participation de toutes les communautés. L’exclusion politique, la marginalisation communautaire, la permanence de situations d’esclavage par ascendance, le racket des communautés les plus fragiles, l’absence de perspectives de communautés déclassées sont autant de situations perçues comme « injustes » par ceux qui les vivent et qui leur donne des raisons objectives de prendre les armes. À certains égards, les jihadistes sont les rebelles d’hier : la dimension religieuse au début ne tient qu’une place limitée. Elle est portée par un noyau d’idéologues. Mais ne nous y trompons pas : la radicalisation religieuse s’opère bien souvent après l’enrôlement. Aux yeux de ceux qui rejoignent les groupes jihadistes, ces groupes renvoient à un idéal d’égalité et de justice auquel leurs militants peuvent adhérer sans réserve alors qu’ils ne présentaient aucune prédisposition religieuse à l’origine. Mais la quête de justice vire parfois à la recherche de vengeance, et on voit que cela divise quelque peu les groupes jihadistes entre eux, comme je l’explique dans mon dernier article pour l’Ifri, « Les violences armées au Sahara – Du djihadisme aux insurrections ? ». Ensuite, autour de ce noyau d’individus convaincus et résolument engagés, vous trouvez des acteurs qui rejoignent par intérêt : pour des motivations économiques, par nécessité de se protéger contre un groupe armé ou d’autodéfense, ou contre les forces de défense et de sécurité, ou par simple opportunisme opérationnel pour ce qui est des bandits (coupeurs de route) qui s’allient aux jihadiste pour poursuivre leurs activités…

Y a-t-il, entre tous ces groupes armés, des revendications et une stratégie partagée ?

L’EIGS et JNIM ont autant de divergences de fond que d’intérêts à avancer ensemble face un ennemi qui fait front commun, à savoir les États sahéliens et leurs partenaires régionaux et internationaux. Ces divergences tiennent en particulier à leur position vis-à-vis de l’appartenance communautaire, au respect de la vie civile et des autres religions ou encore à l’opportunité de dialoguer avec les États. Sur ces sujets, JNIM (et al-Qaïda à l’échelle globale) a toujours été bien moins fondamentaliste que ISWAP. Dans le lac Tchad, ces mêmes questions divisent Iswap et le groupe de Abubakar Shekau, et même au sein d’Iswap, le n°2 du mouvement a été exécuté l’an dernier pour l’une de ces raisons. La question est de savoir si ces divergences idéologiques prendront le pas sur l’impératif de rester uni. L’autre élément à avoir en tête est que ces deux groupes sont en quête d’expansion territoriale et qu’à la faveur de l’affaiblissement de certaines katibas de JNIM (du fait notamment des opérations de Barkhane) et d’une radicalisation locale des communautés, l’EIGS a recruté et progressivement grignoté sur les territoires historiques de JNIM (et d’Aqmi). Cela donne lieu, depuis quelques semaines, à des conflits très localisés entre eux, en particulier au centre du Mali et dans le gourma malien. Les deux groupes continuent, en parallèle, de chercher les moyens de s’entendre, mais il n’est pas impossible que les leaders de ces groupes soient eux-mêmes dépassés par la position de leurs combattants… Autrement dit, un conflit peut démarrer à la base entre combattants sans que le leadership de ces groupes en soit responsable.