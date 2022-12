Le lundi 21 novembre 2022, l’homme d’affaires et avocat américain résidant au Mali, Claude David Convisser, a publié un plan de paix au Mali dans lequel il met en garde contre la réouverture des écoles sans un accord de paix garantissant le choix des écoles. C’était à la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée à la Maison de la Presse (Bamako). « J’attire votre attention sur la section 4 du plan de paix, à la page 3 de la pièce 1, qui traite des écoles. Cette section demande au gouvernement du Mali de construire une deuxième école primaire coranique, en plus de l’école laïque existante, dans chaque village menacé par l’insécurité… Il ne devrait pas y avoir de réouverture d’écoles publiques existantes dans une zone de conflit, où que ce soit au Mali, à moins que cela ne fasse partie d’un règlement global », a déclaré le conférencier.

«J’ai le plaisir de rendre public aujourd’hui le projet de plan de paix partiel pour le centre du Mali. Le gouvernement et le peuple maliens ne perdent rien du tout en permettant cette initiative de paix, et potentiellement, ont beaucoup à gagner. J’attire votre attention sur la section 4 du plan de paix, à la page 3 de la pièce 1, qui traite des écoles. Cette section demande au gouvernement du Mali de construire une deuxième école primaire coranique, en plus de l’école laïque existante, dans chaque village menacé par l’insécurité. Je divulgue aujourd’hui ce plan de paix partiel en raison des conditions strictes que le Cadi ou juriste islamique Houka Houka Ag Alhousseyni a récemment publiées pour que le gouvernement rouvre à Tombouctou plus de 1 700 écoles primaires qui ont été fermées au cours des trois dernières années », a souligné le conférencier, Claude David Convisser.

Avant de réaffirmer son soutien à la construction de nouvelles écoles coraniques. Cependant, ajoute-t-il, il ne devrait pas y avoir de réouverture d’écoles publiques existantes dans une zone de conflit, où que ce soit au Mali, à moins que cela ne fasse partie d’un règlement global. « Sans les contraintes d’un accord plus large, les idéologues risquent fort de prendre le contrôle des écoles publiques dans les zones qu’ils contrôlent déjà. Cela leur donnerait l’occasion de prêcher la violence aux jeunes esprits et de recruter potentiellement des milliers de nouveaux soldats pour étendre le terrorisme dans le reste du Mali et ailleurs », a-t-il dit. Au cours de cette conférence de presse tenue à Bamako, l’Américain a suggéré aux autorités maliennes d’attendre un « accord de paix global qui permettra aux parents de choisir une éducation coranique ou libérale pour leurs enfants ». Répondant aux questions des journalistes, il a souhaité une trêve unilatérale de JNIM (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin) pour la paix au Mali.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :