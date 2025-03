L’exploitation des renseignements et la traque des groupes terroristes continuent sur l’ensemble du territoire national, peut-on lire dans un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) rendu public ce lundi 17 mars sur ses plateformes numériques.

La source sécuritaire indique que les guetteurs aériens ont recherché, localisé et confirmé la présence de terroristes à bord de pick-up, dont six équipés de mitrailleuses 12,7 et 14,5 mm en provenance de l’Est, dans le secteur de Inelou sur un puits à 80 Km au Nord de Razelma. Et d’ajouter qu’un refuge a également été repéré à 50 Km au Nord-Ouest de Lerneb, dans la Région de Tombouctou.

Dans l’après-midi du 16 mars 2025, selon la hiérarchie militaire, des frappes aériennes ont visé des regroupements terroristes dans un camp de transit localisé et surveillé dans le secteur de Lougmeiza à 109 Km au Nord-Ouest de Léré, Région de Tombouctou. L’Armée précise que le bilan provisoire observé fait état de 11 terroristes neutralisés, plusieurs blessés évacués vers l’Ouest et trois pick-up détruits.

En outre, l’état-major général des Armées informe que la zone ciblée abrite des points d’appui et de projection des terroristes vers l’Ouest, le Centre et le Sud, tout en annonçant que les dispositions énergiques sont prises pour mettre la zone sous haute surveillance. En conséquence, la hiérarchie militaire met en garde les complices des terroristes et leurs sponsors contre toutes les tentatives d’infiltrations.

Aboubacar TRAORE

