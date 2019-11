La 6è session ordinaire du Conseil des Ministres du G5 Sahel tenue le 5 novembre dernier à Ouagadougou adopté des actions urgentes de développement dans le Sahel.

Cette rencontre a réuni l’ensemble des ministres en charge du Développement et de la Sécurité des pays membres du G5 Sahel et a offert l’opportunité aux pays membres d’examiner l’état d’avancement des différentes actions dans les domaines de développement et de sécurité couverts par le G5 Sahel et de formuler les orientations nécessaires pour une meilleure appropriation des différents dossiers.

De façon spécifique, la session a permis de prendre connaissance de l’état de mise en œuvre du programme de travail annuel du Secrétariat permanent du G5 Sahel ; l’état du budget du Secrétariat permanent ; le processus d’élaboration du cadre stratégique intégré sécurité-développement ; le projet de guide de suivi évaluation des projets et programmes du G5 Sahel ; le rapport organisationnel du Secrétariat permanent ; et l’état de mise en œuvre de la feuille de route de la présidence burkinabè du G5 Sahel.

Le ministre délégué chargé du Budget Madame Barry Aoua Sylla a pris part aux travaux de 6è session ordinaire du Conseil des Ministres du G5 Sahel.

Mahamet Traoré

Correspondance particulière

