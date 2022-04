Les forces armées maliennes ont été visées simultanément par des attaques terroristes, le dimanche 24 avril 2022, dans le centre du pays. Bilan : 6 soldats morts , 20 blessés, 02 véhicules endommagés et un hélicoptère légèrement endommagé également, précise un communiqué du chef D’ETAT major General des armées. Les FAMa ont dans leur riposte mis hors état de nuire 11 assaillants, dont le kamikaze , saisi deux AK-47 ,quatre téléphones, quatre Motorola et beaucoup d’autres matériels. Ces attaques conduites par des kamikazes, ont été contenues et conduit à la neutralisation d’une dizaine de terroristes.

Lancée aux environs de 5 heures, l’attaque du camp de Sévaré qui selon les informations, un véhicule –kamikaze bourré d’explosifs qui a sauté à l’entrée du camp. Six soldats ont trouvé la mort suite à l’effondrement du poste de police, 15 autres ont été blessés.

Les FAMa ont, dans leur riposte, mis hors état de nuire à 11 assaillants, dont le kamikaze, saisi deux AK-47, quatre téléphones, quatre Motorola et beaucoup d’autres matériels.

Au même moment, à plus de 300 kilomètres de là, près de Ségou, c’est le camp de Bapho qui a fait l’objet d’une attaque terroriste. Sur le lieu, un soldat a été blessé et un hélicoptère des FAMa qui était à l’intérieur du camp, a été légèrement endommagé.

Simultanément des deux attaques, à moins d’une cinquantaine de kilomètres encore de Bapho , c’est au tour du camp de Niono d’être visé par des terroristes. Cette attaque, comme les deux précédentes, a également été repoussée par l’armée.

Quatre soldats ont été blessés et deux véhicules endommagés. Le chef d’état major General des Armées assure que ses actions désespérées des groupes armées n’entameront en rien la détermination des Forces Armées Maliennes à poursuivre leurs opérations de sécurisation des personnes et des biens ainsi que le retour de la paix et la quiétude sur l’ensemble du territoire.

Le chef d’état major General des Armées assure que ses actions désespérées des groupes armées n’entameront en rien la détermination des Forces Armées Maliennes à poursuivre leurs opérations de sécurisation des personnes et des biens ainsi que le retour de la paix et la quiétude sur l’ensemble du territoire.

MAMADOU COULIBALY, stagiaire

Commentaires via Facebook :