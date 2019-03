Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Mali, le Médiateur de ce pays voisin et frère, AdamaToungara, accompagné d’une forte délégation, a effectué une visite de travail et d’amitié de trois jours auprès de son homologue du Mali, Baba AkhibHaïdara.

Au cours de cette visite, les deux Médiateurs ont eu une séance de travail dans la salle de conférence des services du Médiateur de la République.

C’était en présence de l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Mali, Samuel Ouattara et de plusieurs personnalités des deux pays.

Après un entretien en tête-à-tête, Baba AkhibHaïdara a, dans son mot de bienvenue, salué l’initiative de cette visite prise par son homologue ivoirien, qui vise à renforcer les liens de coopération entre les deux institutions, compte tenu de leurs expériences réciproques.

«L’objectif est de faire en sorte que la médiation républicaine devienne plus productive que les médiations traditionnelles dans nos deux pays», a déclaré Baba AkhibHaïdara. En outre, il a estimé qu’il n’y a pas de différence entre la Côte d’Ivoire et le Mali.

Pour sa part, l’hôte du Pr Baba AkhibHaïdara s’est dit très heureux d’être reçu par son homologue malien. «Nous comptons nous inspirer de l’exemple malien, mes collaborateurs viendront en grand nombre à votre école en vue de s’imprégner de l’expérience malienne», a confié le visiteur de marque. Avant d’inviter le Médiateur du Mali à visiter la Côte d’Ivoire très prochainement.

La séance de travail, qui s’est déroulée à huis clos, a débuté par la présentation des services du Médiateur de la République aux visiteurs à travers une projection.

Pendant son séjour, AdamaToungaraa rendu visite à certaines autorités du pays, notamment le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les institutions, Mme Diarra Raky Talla.

Nommé Médiateur de la République de Côte d’Ivoire depuis le 4 avril 2018, AdamaToungara est diplômé de l’Université de Californie du Sud en Petroleum Engineering, aux États-Unis en 1971. Il est présenté par les spécialistes des hydrocarbures comme le père du pétrole en Côte d’Ivoire.

