Trente députés britanniques ont dans une lettre adressée, au ministre des Affaires étrangères, Lord David Cameron, affiché leur soutien sans détour à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara. Selon eux, cette démarche vise à renforcer les alliances du Royaume-Uni avec des pays stables et partageant des valeurs similaires, comme c’est le cas du Maroc.

Aux dires des signataires de la lettre, le Sahara offre des opportunités prometteuses pour le progrès et la stabilité régionale. Selon eux, le potentiel du Sahara pourrait renforcer les opportunités dans le domaine de l’énergie, sécuriser les chaînes de distribution et ouvrir l’accès à de nouveaux marchés. Pour atteindre cet objectif de plein potentiel, l’appui des institutions financières britanniques, est nécessaire telles que UK Export Finance (UKEF) et British International Investment (BII). Un tel appui serait en cohérence avec l’accord de commerce avec le Maroc qui couvre le Sahara et qui a été considéré comme légal par la haute cour de justice

La visite des députés dans le Sahara leur a permis de découvrir le vaste potentiel et les opportunités disponibles pour la communauté locale et pour le Royaume-Uni. D’ailleurs le soutien au plan d’autonomie du Maroc est en ligne avec les principes et engagements internationaux du Royaume-Uni. Ce soutien ne compromettrait pas la position du Royaume-Uni dans les territoires britanniques d’Outre-Mer et pourrait contribuer à la paix dans la région.

⁠L’Initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour le Sahara offre une voie viable vers une paix et une stabilité durables. Elle bénéficie du large soutien du Royaume Unis et plus de 80 pays à travers le monde. C’est pourquoi ⁠l’initiative est présentée comme la voie la plus pratique et la plus pragmatique vers la stabilité.

Les députés lancent un appel aux dirigeants des Royaumes Unis pour reconnaître que suivre l’exemple donné par les principaux alliés du Royaume Uni est effectivement la bonne ligne de conduite et que rester neutre ou tenter des solutions alternatives ne peut que perpétuer un statu quo néfaste qui met en péril la sécurité de la région.

– ⁠Le prochain dialogue stratégique entre le Royaume-Uni et le Maroc constitue une occasion unique pour le Royaume-Uni de redéfinir son rôle et son influence dans la région. Le Maroc, aux dires des députés mérité leur soutien total et sans équivoque.

Correspondance particulière

