Les discussions entre le Président Faye et le Prince Mohammed bin Salman, à Riyad, ont porté sur l’approfondissement de la coopération entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite dans divers secteurs.

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a eu un entretien en tête-à-tête avec le Prince Héritier saoudien, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, également Président du Conseil des ministres d’Arabie Saoudite. Cet échange, qualifié de « chaleureux et constructif », vise à renforcer les relations entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite, fondées sur des valeurs partagées et des intérêts communs.

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d’élever leur partenariat stratégique à de nouveaux sommets, en mettant l’accent sur des domaines clés tels que l’investissement, l’énergie, l’agriculture, l’industrie et le numérique. La Présidence a précisé que cette collaboration s’inscrit dans une vision commune de prospérité durable, visant le bien-être des populations des deux nations.

Avant cette rencontre, le Président Faye a présenté sa Vision 2050 lors du forum « Future Investment Initiative 2024 ». Il a exposé une stratégie économique reposant sur quatre piliers : la transformation locale des matières premières pour améliorer la balance commerciale; la transition énergétique visant à réduire les coûts de l’électricité, avec des projets solaires et des opportunités liées au gaz offshore; l’amélioration du climat des affaires grâce au développement de zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs; et l’investissement dans le capital humain pour former une population jeune et dynamique.

Le Président Faye a également souligné la stabilité politique du Sénégal, encourageant les investisseurs à « regarder l’Afrique avec un autre œil ». Cette présentation a été suivie d’une rencontre avec le Prince Héritier saoudien, renforçant ainsi les relations bilatérales.

Apanews

Commentaires via Facebook :