Armement : quand Elon Musk donne un conseil à l’armée américaine

Elon Musk prend sa nouvelle mission très au sérieux. En effet, celui qui est à la tête du D.O.G.E, le nouveau département américain pour l’efficacité gouvernementale, doit faire la chasse aux dépenses afin de proposer au président Trump, un nouvel organigramme, moins onéreux, mais tout aussi efficace.

Sur les réseaux sociaux, le milliardaire commence déjà à laisser entendre qu’il n’hésitera pas à taper là où ça fait mal. Après les fonctionnaires en télétravail, Musk pourrait décider de s’attaquer au programme de développement de F-35, l’avion de combat américain. La tâche s’annonce toutefois complexe, Trump étant un fervent admirateur de ce projet et de l’avion en lui-même.

Musk souhaite remplacer les F-35 par des drones

Musk a ainsi fustigé les avions de chasse qui sont encore pilotés par des humains, ajoutant qu’à l’heure des drones, il fallait savoir s’adapter. Il n’a d’ailleurs pas manqué de vivement critiquer “les idiots” qui continuent de développer ces avions de chasse, partageant dans le même temps une vidéo de drones chinois et des prouesses que ces machines sont aujourd’hui en mesure de réaliser.

Une prise de position qui ne manquera pas de semer la zizanie entre Elon Musk et son patron, Donald Trump. En effet, ce dernier n’a cessé de tresser les louanges de l’avion furtif américain, affirmant à l’occasion de diverses rencontres et réunions que cet appareil était tellement rapide, qu’il était invisible. Une position défendue par l’entreprise Lockheed Martin, qui travaille sur ce projet.

La place des drones, de plus en plus importantes

L’entreprise a souligné le rôle essentiel de cet appareil, expliquant qu’il permettait de réaliser d’innombrables missions. Le coût de ce programme reste toutefois un vrai sujet, à plus de 2.000 milliards de dollars (et plus de 183 milliards de dollars de dépassement). Enfin, la question de l’essor des drones, notamment en Ukraine, tend à questionner sur le rôle de ces appareils à l’avenir.

