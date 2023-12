Aucun pays africain en 2024 ne négligera le développement de son armée, assure un officiel malien

Durant l’année 2023, l’actualité militaire a été très riche sur le continent africain. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la securité du Mali, fait le bilan des événements marquants qui ont eu lieu au cours des 12 derniers mois.

“Si vous prenez le Mali depuis dix ans, on a eu toutes sortes d’armées de tous les pays sur notre sol, avec toutes sortes d’armes. Mais il a fallu qu’on se donne la main avec la Russie, que la donne change sur le terrain. L’efficacité des armes russes sur le sol malien s’est avérée beaucoup plus grande et nous, de notre côté, nous en sommes très contents aujourd’hui”, déclare Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la securité du Conseil de Transition du Mali, président du Collectif pour la refondation du Mali (Corema), dressant le bilan militaire de l’année 2023.

“Je suis sûr que personne, dans aucun pays, ne va négliger le côté militaire de son développement. Et je souhaite pour 2024 que l’on puisse tout faire pour que le Corps de sécurité de défense du Mali ait fini d’éradiquer le terrorisme sur toute l’étendue du territoire”, espère M.Ouattara pour l’année à venir.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

