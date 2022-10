Silvio Berlusconi a récemment déclaré, auprès de certains de ses camarades politiques, que Volodymyr Zelensky était en partie responsable du conflit militaire en Ukraine. Face au tollé, son parti a publié un communiqué.

Un enregistrement audio dans lequel l’ancien président du Conseil des ministres d’Italie, Silvio Berlusconi, s’exprime sur le conflit militaire en Ukraine auprès de députés de son parti, Forza Italia, a été rapporté le 19 octobre par plusieurs agences de presse. L’échange en question remonterait au début de la semaine.

Zelensky a triplé les attaques sur le Donbass et a poussé Poutine à lancer une opération spéciale

«L’Ukraine a violé l’accord de Minsk, Zelensky a triplé les attaques sur le Donbass et a poussé Poutine à lancer une opération spéciale […]. Je ne vois pas comment Poutine et Zelensky peuvent se parler. À moins d’une intervention, la guerre ne prendra pas fin», y affirme notamment l’actuel sénateur de droite, ici cité par une correspondante de Bloomberg.

