Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la France après avoir été chassée du Niger, Mali et du Burkina Faso. Cette fois, ce sont les populations qui sont victimes d’une série de cambriolages.

Selon les informations, les auteurs de ces cambriolages en France ne sont pas majoritairement des ressortissants du Niger, Mali ou du Burkina Faso, mais plutôt de la Côte d’Ivoire. La police française en a interpellé 17.

Après que cette nouvelle a circulé sur la toile, Apoutchou National, un influenceur ivoirien, est monté au créneau pour adresser un message à ses compatriotes vivants en France.

« Aujourd’hui, quand tu prends le métro et que tu es un Noir, les autres passagers commencent à s’éloigner. J’aimerais envoyer un message à tous mes confrères.

L’aventure n’a jamais été facile. Mais on dit souvent que quand tu sais d’où tu viens, tu sais où tu vas. Le vol n’a jamais arrangé qui que ce soit. Je n’ai jamais vu un grand voleur qui a réussi sa vie.

Le problème aujourd’hui, c’est que certains d’entre vous veulent retrouver la Côte d’Ivoire en Europe. Non, ce n’est pas bien. Quand tu quittes ton pays, les mauvaises fréquentations que tu y avais, il faut les éviter lorsque tu te retrouves dans un autre pays.

Si par exemple, vous étiez des petits noushi en Côte d’Ivoire et que vous arrivez en France et vous vous retrouvez dans vos mêmes mouvements, vous pensez que vous êtes toujours en Côte d’Ivoire et vous commettez les mêmes erreurs.

Et parfois, d’autres sont emprisonnés et d’autres sont rapatriés. Pourquoi quitter ton pays pour te retrouver en Europe, et voler un téléphone qui coûte 300 euros ? Pourtant, tu as risqué ta vie et tu as dépensé des millions pour ton voyage.

Je pense que ce sont des choses à ne pas faire. Pensez à votre vie, à vos parents que vous avez laissés. Vos parents vous ont bénis lorsque vous avez décidé de partir à l’aventure. Alors, honorez-les.

Les Blancs n’aiment pas la violence. Tu peux rester dans leur pays pendant 15 ans, ils ne vont pas te poursuivre pour une affaire de papiers. Mais si vous venez dans leur pays et vous voulez jouer aux délinquants, vous aurez des problèmes« , a-t-il déclaré.

Source: https://yop.l-frii.com/

