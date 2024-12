De chef djihadiste syrien à politicien rebelle : Comment Abou Mohammed al-Jawlani s’est réinventé

Le succès du HTS, qui a réussi à unir les rebelles et à s’emparer de la quasi-totalité du pays en moins de deux semaines, a renforcé la position de M. Jawlani, faisant taire les critiques des partisans de la ligne dure et les accusations d’opportunisme.

Depuis, Jawlani et le SG ont rassuré leurs interlocuteurs nationaux et internationaux.

L’approche de Jawlani pourrait signaler le déclin des mouvements djihadistes mondiaux comme IS et Al-Qaïda, dont l’inflexibilité est de plus en plus considérée comme inefficace et insoutenable.