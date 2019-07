Une imposante visite de journalistes des télévisions, des radios, des agences de presse et des organes de presse, tant écrite qu’électronique, régionaux, nationaux et internationaux, venus d’Afrique, d’Asie, des Amériques et d’Europe, ont, une nouvelle fois, tenu à visiter le Port de Tanger Med II, ce nouveau géant du commerce international inauguré, le 28 juin 2019, par le Prince Héritier marocain Moulay El Hassan.

Cet impressionnant intérêt médiatique résulte du seul fait que le Maroc vient de réaliser un bon fantastique en entrant dans le cercle restreint des ports les plus importants du trafic maritime en Atlantique et en Méditerranée, plaçant désormais le Port de Tanger Med aux carrefours des grandes routes Est-Ouest.

Les nombreux journalistes africains déjà présents à Tanger, venus de multiple pays d’Afrique, ont eu droit, le 05 juillet 2019, à la présentation d’un film de présentation de ce gigantesque port avant d’être invités à une visite guidée du port de Tanger Med II où ils ont pu constater de visu qu’un géant est né avec le lancement du Port de Tanger Med II et qu’une nouvelle ère s’ouvre pour le secteur portuaire marocain.

Nul doute, que les journalistes à nouveau présents sur le site ont pu relever qu’avec Tanger Med, le Maroc compte bien jouer dans la cour des grands pays portuaires, notamment avec son terminal de transbordement pouvant accueillir les plus grands porte-conteneurs.

Ce méga port, opérationnel depuis 2007, dessert 186 ports dans 77 pays et contribue, avec le lancement de Tanger Med II, à l’essor de Tanger, devenue le deuxième pôle économique du pays après Casablanca du fait que l’Afrique est son premier marché avec une part de 38%, suivi par l’Europe (27%), l’Asie (26%) et l’Amérique (9%).

Il est acquis qu’avec cette nouvelle infrastructure portuaire stratégique, le Maroc régnera en maître sur le transport maritime en Méditerranée et s’arrogera une grande part de marché sur l’Atlantique, faisant son entrée, tambour battant, dans le cercle très restreint des ports les plus importants du trafic maritime en Atlantique et en Méditerranée.

A rappeler que ce nouveau géant des mers, le Port de Tanger Med II, ce complexe portuaire futuriste et novateur, est le plus grand port d’Afrique en volume pour les conteneurs et figure dans le top 20 des terminaux mondiaux et son 2ème terminal intègre les dernières technologies d’automatisation de mouvement de conteneurs.

Cette nouvelle étoile qu’est le port marocain de Tanger Med II détrône enfin Algésiras (Espagne) qui détenait à ce jour le titre de plus grand port de la région. Le Maroc peut être fier de sa dynamique de développement économique et sociale, attractif à même d’assurer totalement son rôle d’acteur incontournable dans l’économie mondiale.

Les ports ne sont-ils pas devenus par la force des choses des infrastructures vitales pour les pays de l’Afrique et ne doivent-ils pas répondre à des impératifs de développement et de connectivité afin qu’ils deviennent des modèles de coopération Sud-Sud pour une meilleure connectivité portuaire en Afrique ? La réponse ne peut être que oui !

Le Maroc vient de réussir, en conséquence, ce pari fou en devenant aujourd’hui une grande Nation maritime avec son entrée dans le top 20 mondial.

Farid Mnebhi.

