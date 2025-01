– “Chaque fois qu’il y a un problème en France, la réponse c’est la surenchère”, regrette l’ancien Premier ministre français

L’ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, est revenu, lors de l’émission “L’échappée” de Mediapart, sur la “surenchère” qui caractérise aujourd’hui la politique française, estimant notamment que le président Emmanuel Macron “a cru pouvoir gouverner contre les Français”.

“La politique française se construit aujourd’hui -toute la politique française se construit- autour d’un seul paramètre. Nous sommes une voiture qui n’a plus qu’un seul outil, qu’un seul organe : la pédale d’accélération. Il n ‘y a plus de frein, il n’y a plus d’embrayage, il n’y a plus rien, on ne sait qu’accélérer. Chaque fois qu’il y a un problème en France, la réponse c’est la surenchère (…) Tout s’est réduit à un champ de bataille dans lequel la seule réponse, c’est le marteau et on enfonce le clou”, a déclaré de Villepin face au journaliste et co-fondateur de Mediapart, Edwy Plenel.

“Cette logique-là de la surenchère, elle est mortelle pour une démocratie”, a-t-il ajouté.

Regrettant que la démocratie se fait aujourd’hui “sans les citoyens et se fait même contre les citoyens”, l’ancien Premier ministre français (2005-2007) est revenu sur les mandats de Marcon. “Le drame d’Emmanuel Macron, et ce qu’il n’a à aucun moment compris, c’est qu’il a cru pouvoir gouverner contre les Français, et les mandats successifs qu’il a eus, il a voulu les pousser dans la logique qui était la sienne de jeune homme issu d’un monde de la finance et la technocratie et de la start-up nation. Il a cru toujours pouvoir le pousser, il a cru pouvoir avoir raison contre tout le monde”, a-t-il estimé.

Et de poursuivre : “Tous les avertissements qu’il a reçus ne l’ont pas fait changer d’avis. Il n’a jamais amendé, il n’a jamais tiré les leçons de ce qui lui arrivait. Et à force de pousser, de pousser, de pousser, eh bien on est dans le cul-de-sac qui est celui de la France aujourd’hui”.

Sur le plan international, Dominique de Villepin a parlé de ce qu’il a appelé “la confrontation du monde”, et la “bataille des modèles”.

“Aujourd’hui les choses sont tragiques. Nous sommes au pied du mur. Nous sommes au pied du mur parce que nous subissons un choc ou nous allons subir un choc que nous voyions venir depuis maintenant des années, auquel nous aurions dû nous préparer, qui va amener à une confrontation du monde”, a indiqué l’ancien ministre français des Affaires étrangères (2002-2004).

“Aujourd’hui nous y voilà. Nous voilà devant ce qui va constituer la grande bataille des modèles : le modèle américain avec l’avènement de Trump qui n’est pas seulement Trump mais tous ceux qui l’entourent (…) Cette croyance en la force de la puissance est aujourd’hui sans limites, sans règles (…) Et à l’opposé nous avons un modèle chinois qui lui est construit d’abord sur une leçon tirée de l’histoire (…) qui est d’abord fondée sur une nécessité du contrôle de la société”, a-t-il expliqué.

Pour lui, “l’enjeu du monde d’aujourd’hui, c’est : est-ce que l’homme universel existe ? Est-ce que l’autre existe ? C’est une certaine conception de l’homme, de l’autre, de l’altérité, de l’humanité commune, qui aujourd’hui est en cause. Comme il s’agissait hier de se battre contre une puissance américaine débridée, aveugle aux réalités du Proche et du Moyen-Orient, aujourd’hui il faut faire face à une Amérique qui ne comprend pas le monde, ne connaît pas le monde, mais pire que ça, se moque du monde”.

“Parce que pour l’Amérique, ce qui compte, c’est l’Amérique”, a-t-il lancé lors de cette troisième édition de “L’échappée”, tournée au musée du Quai Branly – Jacques Chirac et diffusée vendredi dernier.

