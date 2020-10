Donald Trump s’en prend à Joe Biden: “C’est un cinglé depuis des années et tout le monde le sait”

Le président américain Donald Trump, à la traîne dans les sondages à moins d’un mois de l’élection présidentielle, a traité mercredi son adversaire démocrate Joe Biden de “cinglé”.

“C’est un cinglé depuis des années et tout le monde le sait”, a tweeté le président américain. “Les médias se retrouvent coincés avec lui et essayent juste de le protéger”, a-t-il ajouté. “Vous avez remarqué comme toutes les choses négatives, comme son très faible QI, ne sont plus jamais mentionnées? Fake News!”.

Depuis plusieurs jours, le locataire de la Maison Blanche multiplie les tweets colériques. “Les médias Fake News (…) ne veulent parler que du Covid-19”, a-t-il tonné mardi dans un message rédigé depuis la Maison Blanche, qu’il a retrouvée lundi soir après trois jours d’hospitalisation.

He’s been a wacko for years, and everyone knows it. The Lamestream Media is stuck with him and they are just now trying to clean up his act. Notice how all of the bad things, like his very low IQ, are no longer reported? Fake News! #MAGA https://t.co/LU2o2m7CSs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

A l’approche du scrutin du 3 novembre, les sondages sont chaque jour de plus inquiétants pour l’ancien homme d’affaires de New York en quête d’un deuxième mandat.

Selon le dernier sondage CNN/SSRS rendu public mardi matin, il a désormais 16 points de retard (41% contre 57% d’intentions de vote) par rapport à Joe Biden.

Si l’on se penche sur la carte des États-clés susceptibles de faire basculer l’élection d’un côté ou de l’autre, l’avance du candidat démocrate est moins nette, mais elle est réelle, et constante.

SOurce: https://www.7sur7.be/monde

